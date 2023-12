Poesía, narrativa y ensayo, la producción literaria de Honduras en 2023

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Decía Jorge Luis Borges que “el libro es el instrumento más asombroso porque es una extensión de la memoria y de la imaginación”.

Si no hay publicaciones no hay literatura, si no hay literatura esta no se construye dentro de la cultura de un país. Si no fortalecemos nuestra cultura, tampoco fortalecemos nuestra identidad.

Esta razón poderosa hace que el trabajo de las editoriales sea realmente valioso.