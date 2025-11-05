Milton Bautista conmemora dos décadas entre pinceles y dualidades humanas

Tegucigalpa, Honduras.- Descartó la enseñanza académica escolar para sumergirse entre pinceles, acrílicos y lienzos, sin imaginar que dos décadas después esta decisión le habría permitido forjarse una forma de vida basada en plasmar dualidades humanas e invitar a la interpretación de formas y colores.

Milton Bautista, pintor hondureño y exponente del pop art, conmemora su recorrido por las artes plásticas por medio de la inauguración de una muestra que recopila las raíces de una obra que, pese a una evolución natural continuada, se conserva como un sello de autenticidad y perseverancia. La Galería Nacional de Arte (GNA) abrirá sus puertas la noche de este jueves 6 de noviembre para dar inicio a la exhibición de "Milton Bautista: 20 años de carrera", en un recorrido guiado junto al autor que acredita sus méritos a su fe. “Todo lo que he logrado ha sido a través de que conocí a Cristo", ha dicho.

Sobre el artista

Milton Bautista nació el 20 de agosto de 1986 en Marcala, La Paz. Es graduado como maestro de Educación Primaria y ha complementado su formación artística con diversos talleres de pintura. Autodidacta por naturaleza, cuenta con 19 años de trayectoria en el ecosistema artístico. Ha expuesto su obra en distintos espacios culturales de Honduras y también en eventos colectivos en Centroamérica.

Además, ha realizado exposiciones individuales tanto en su país como a nivel internacional, participando en reconocidas ferias de arte como Artexpo New York y Art San Diego en Estados Unidos, y proyecto Arte en Uruguay. Sus pinturas forman parte de colecciones privadas tanto a nivel nacional como internacional.

Curaduría