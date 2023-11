La soledad era esto

Difuminada casi por completo entre lluvia y neblina, la observo tibiamente a lo lejos.

Por alguna razón que no he intentado descubrir, me recuerda a otra mujer llamada Elena que, como ella, solía salir a su balcón con un cigarro encendido para observar el mundo y aliviar su tristeza, su extraña soledad.

La soledad no tiene razonamientos ni géneros. Pero tiene, en cambio, maravillosas narrativas literarias cuyas tramas y argumentos saben enlazar la vida natural con las ficciones que inventamos para sobrellevar el peso de la realidad.