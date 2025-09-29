  1. Inicio
"Honduras es así" 2025: el IHT reconoce la excelencia del periodismo turístico

La III edición del Concurso de Reportajes Turísticos, organizada por el Instituto Hondureño de Turismo, premió el talento periodístico y creativo del país; Lourdes Alvarado, de EL HERALDO, se llevó uno de los galardones

  • 29 de septiembre de 2025 a las 11:31
Mario Nuila, Lourdes Alvarado, Rosa María Pineda, Flor Serrano, Jericca Warren y Luis Chévez.

 Foto: Cortesía | Facebook Instituto Hondureño de Turismo

Tegucigalpa, Honduras.- El periodismo volvió a recibir su justo reconocimiento en la III edición del Concurso de Reportajes Turísticos "Honduras es así” 2025, organizado por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), un certamen que distingue la creatividad, el rigor y el compromiso de quienes retratan la riqueza cultural, natural y patrimonial del país.

La velada de premiación, celebrada el pasado jueves 25 de septiembre, reafirmó la importancia de promover el turismo hondureño a través de narrativas periodísticas y digitales.

En esta ocasión, la presea del "Reportaje turístico en medio impreso" recayó nuevamente en una periodista de EL HERALDO.

El reconocimiento fue otorgado a Lourdes Alvarado, quien da continuidad a un legado que inició con Samaí Torres en la primera edición (2023) y se reafirmó con Melissa López en la segunda (2024).

En esta edición, la tercera en su haber, la periodista Lourdes Alvarado ganó el primer lugar en la categoría "Reportaje turístico en medio impreso" por su trabajo titulado "Tras las huellas lencas al sur de Tegucigalpa: El llamado de la montaña dormida".

 (Foto: Cortesía | Facebook Instituto Hondureño de Turismo)

La ceremonia contó con la presencia de autoridades del IHT, entre ellos el viceministro Luis Chévez y el secretario general Mario Nuila, quienes entregaron los premios y las menciones honoríficas.

La selección de trabajos estuvo a cargo de un jurado especializado conformado por Arturo Sosa, licenciado en Ciencias de la Comunicación; el doctor en Periodismo Noé Leiva y el máster en Turismo Reynaldo García.

Tras las huellas lencas al sur de Tegucigalpa: El llamado de la montaña dormida

El concurso reconoció también a Flor Serrano, de Q’ Hubo TV, en la categoría de medio televisivo, y a Rosa María Pineda, de Revista Hibueras, en medio digital.

En la sección de creadores de contenido, el primer lugar fue para Jericca Warren, mientras que en la recién inaugurada categoría de estudiantes de Periodismo destacó Samuel Aplícano, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Las menciones honoríficas recayeron en comunicadores de distintos formatos, entre ellos Manuel Menjívar (Canal 10), Guadalupe Baca (La Tribuna), Edwin Gómez (El Diario de Honduras), la estudiante Darlin Salgado y el creador de contenido Kevin Ávila.

(Foto: Cortesía | Facebook Instituto Hondureño de Turismo)

Al concluir la premiación, el IHT reafirmó su propósito de estimular la producción de contenidos que presenten a Honduras como un destino único, capaz de ofrecer experiencias de primer nivel a nacionales y extranjeros.

