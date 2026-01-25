Homenaje exalta aporte de María del Carmen Ayes Cerna a la narrativa breve hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- La residencia del abogado Jorge Valladares, ubicada en el Barrio La Leona, fue el escenario elegido para rendir homenaje a María del Carmen Ayes Cerna, doctora en Estadística Social y autora de cuentos. El acto del sábado pasado, que aprovechó la conmemoración del Día de la Mujer Hondureña, reunió a especialistas, colegas y familiares de la homenajeada frente al centenario Castillo Bellucci.

Durante el conversatorio intervinieron Aminta Navarro, directora ejecutiva de CIPEs Consultores, y el doctor Donaldo Ochoa. Ambos examinaron el trabajo literario de Ayes Cerna y pusieron énfasis en la manera como ha conseguido articular su formación científica con la escritura de cuentos, un ejercicio poco frecuente entre quienes se dedican a la investigación social.