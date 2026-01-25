Homenaje exalta aporte de María del Carmen Ayes Cerna a la narrativa breve hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- La residencia del abogado Jorge Valladares, ubicada en el Barrio La Leona, fue el escenario elegido para rendir homenaje a María del Carmen Ayes Cerna, doctora en Estadística Social y autora de cuentos.
El acto del sábado pasado, que aprovechó la conmemoración del Día de la Mujer Hondureña, reunió a especialistas, colegas y familiares de la homenajeada frente al centenario Castillo Bellucci.
Durante el conversatorio intervinieron Aminta Navarro, directora ejecutiva de CIPEs Consultores, y el doctor Donaldo Ochoa. Ambos examinaron el trabajo literario de Ayes Cerna y pusieron énfasis en la manera como ha conseguido articular su formación científica con la escritura de cuentos, un ejercicio poco frecuente entre quienes se dedican a la investigación social.
El literato Manuel Ayes Callejas, descendiente de la homenajeada, ofreció una mirada más cercana al compartir aspectos de la formación y el proceso creativo de su antecesora.
La decisión de realizar el homenaje el Día de la Mujer Hondureña no fue casual. Los organizadores buscaron conectar el reconocimiento personal con una discusión más amplia sobre la participación de las mujeres en el desarrollo intelectual y social de Honduras.