¿Por qué se celebra el Día de la Mujer el 25 de enero en Honduras?

La elección de esta fecha tiene un trasfondo histórico: en 1955, por decreto del entonces presidente Julio Lozano Díaz, las mujeres hondureñas obtuvieron por primera vez el derecho al voto, marcando un hito en la participación política femenina.

Tegucigalpa, Honduras.- Cada 25 de enero, Honduras conmemora el Día de la Mujer Hondureña, una fecha que recuerda la lucha por los derechos políticos y sociales de las mujeres en el país.

Desde aquel momento, la conquista de las mujeres ha continuado, y el país ha registrado avances importantes en materia de igualdad de género y derechos humanos. Entre los logros más destacados se incluyen:

-Ley de Igualdad de Oportunidades de la Mujer, que busca eliminar la discriminación en diversos ámbitos.

-Ley de Igualdad Salarial, garantizando remuneración equitativa entre hombres y mujeres.

-Ley de Lucha contra la Violencia Doméstica, protegiendo a víctimas de maltrato.

-Cupos electorales, que fomentan la participación política femenina.

-Tipificación del feminicidio como delito, fortaleciendo la justicia frente a crímenes de género.

-Política y Plan Nacional de Acción contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas (2016-2022).

La celebración del 25 de enero sirve para reconocer los avances alcanzados, así como para visibilizar los retos que aún enfrentan las mujeres hondureñas en ámbitos políticos, económicos y sociales.

Expertos señalan que mantener estas efemérides en el calendario nacional fortalece la conciencia sobre la igualdad de género y promueve políticas inclusivas.

En 2026, casi 71 años después de que las mujeres hondureñas ejercieran por primera vez su derecho al voto, la fecha sigue siendo un recordatorio del papel crucial de la mujer en la construcción del país y la necesidad de continuar la lucha por la equidad.