Entre lencas y toros honra Milton Bautista sus dos décadas en el arte

La exposición "Milton Bautista: 20 años de carrera" se exhibe en la Galería Nacional de Arte como un homenaje a la evolución artística del autor originario de Marcala, La Paz

  • 10 de noviembre de 2025 a las 10:18
Entre lencas y toros honra Milton Bautista sus dos décadas en el arte

Durante la inauguración de la muestra, el artista ofreció un recorrido guiado al público y conversó acerca del concepto de sus series.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Dos series de pintura disruptivas en concepto pero unificadas en técnica y objetivo convergen entre sí en la Galería Nacional de Arte, donde la muestra "Milton Bautista: 20 años de carrera" se exhibe como homenaje a una trayectoria plasmada entre pinceles, espátulas, acrílicos y telas.

Milton Bautista conmemora dos décadas entre pinceles y dualidades humanas

Por medio de rostros indígenas que pretenden honrar la cultura lenca y sus tradiciones más longevas, el autor expone un primer trabajo que se remonta a la era post-pandemia.

"Yo soy originario de Marcala, La Paz, tierra que es rica en cultura y en historia indígena, entonces de ahí parte mi inspiración para estas piezas que comencé a trabajar en 2020 y ya hace un tiempo pude presentar por primera vez en Guatemala", describe el creador.

Las tradiciones lencas se ven reflejadas en la obra de Bautista como un tributo a su tierra marcalina.

Las tradiciones lencas se ven reflejadas en la obra de Bautista como un tributo a su tierra marcalina.

 (Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.)

Por otra parte, la naturaleza animal también se hace presente en la recopilación, esta vez por medio de una obra inédita. "Me encanta el toro por la fuerza y la energía que transmite", apunta Bautista, quien comenta que tras más de dos años de venir trabajando en esta temática finalmente decide exponerla en honor al aniversario.

Ambas colecciones navegan en una paleta de colores tan enérgica como vistosa. "Yo siempre digo que los colores son parte de los personajes y de sus historias. Por ejemplo, entre las etnias que hay en Honduras, la mayoría usan tonos muy chillantes, muy alegres, que para mí transmiten una buena energía", comenta el pintor.

Los toros, descritos por el pintor como animales fuertes y enérgicos, protagonizan una de las colecciones.

Los toros, descritos por el pintor como animales fuertes y enérgicos, protagonizan una de las colecciones.

 (Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.)

La exposición reúne un total de 21 pinturas de mediano y gran formato, elaboradas a base de acrílico sobre tela entre técnicas como el pincel y la espátula. El montaje es descrito por el artista como "un resultado fenomenal" que plasma en colores, formas y conceptos el sello pop art que ha venido describiendo su obra desde el 2005.

Milton Bautista y su pasión por el pop art

Acerca de su propia evolución como exponente de las artes plásticas, el autor describe su proceso como "bastante constante, pero necesario en la búsqueda de convertirme en un artista universal", mientras adjudica a su fe los resultado cosechados hasta hoy. "Le doy gracias a Dios porque me ha ido muy bien en esto que elegí hacer de mi vida".

Entre fondos con colores vivos y trazos negros marcados, el artista navega por una paleta diversa.

Entre fondos con colores vivos y trazos negros marcados, el artista navega por una paleta diversa.

 (Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.)

Exhibición vigente

"Milton Bautista: 20 años de carrera" materializa la tercera y última exposición que el artista marcalino presenta este 2025, luego de un montaje en El Salvador y una segunda parada en Colombia.

Estará expuesta en la Galería Nacional de Arte durante todo un año, "a fin de darle mayor oportunidad al público de visitar una producción artística como esa", subraya el director del recinto, José Jorge Salgado.

Melissa López
Melissa López
Coeditora de la sección Vida

Licenciada en Periodismo por la UNAH. Redactora y editora de contenido utilitario, cultural, social, tecnológico y de entretenimiento para impreso, digital y multimedia. Más de seis años de experiencia en coberturas nacionales e internacionales.

