El artículo de Octavio Carvajal: ¡¿Amor para dos?!

Previo a tomar el trono, a Xiomara Castro le asaltó la “felonía” de parleros de Libre armados con liberales y los 44 cachos que eligieron a Jorge Cálix y no a Luis Redondo -pactado con Salvador Nasralla-. A Redondo lo cuadraron, le ajustaron con suplentes una cámara afín a Cálix. Castro, sin tientos, abortó a los diecisiete parleros de Libre liados con Cálix. Así el complot.

En un bien montado teatro, hubo trifulca, aunque no heridos ni muertos, solo vivos que viven a lomos de los de abajo que, soñados en el “poder”, están al borde de un oscuro abismo donde nunca caerán sus agitadores. En río revuelto, ganancia de pescadores. Con puntapiés, empellones, mentadas de madre e intimidades explotan el penoso morbo que nutre el hambre diaria de la plebe.

Valle acusó a “Mel” de ser “incapaz” de “desmentir” chismes porque a “ustedes, en una sociedad machista... cuando a ustedes les dicen, ¡eh!, te estás echando a fulana, qué ‘cuerote’ el que te estás echando, y la pobre mujer queda como una mujer de valores ligeros, presidente”. Medio armario al desnudo en el zipizape por dominar el Congreso Nacional. “Cada camino que piso me lleva hacia él”, de Paulina para ti.

“Yo -insistió- siempre se lo reclamé a usted (a “Mel”) y se lo dije; se lo dije a usted cuando, para la subcoordinación (ansiada por Valle), me dijo que doña Xiomara se iba a oponer rotundamente porque ella pensaba que yo había sido amante suya, presidente”. “Usted -aclaró la “bienaventurada” a Zelaya- sabe que eso jamás ocurrió (amor); yo me lo tuve que aguantar”. Si te vienen a contar cositas malas de mí...

“¿Y sabe por qué me lo tuve que aguantar?”, se indagó, y cantó: “Porque yo tengo vocación política y tengo vocación de poder y eso no es ningún pecado, porque sería el mismo pecado que están cometiendo usted y doña Xiomara; tenemos que respetar los derechos de los demás, y si nadie le dice nada a usted, señor coordinador general, porque ustedes han ganado el gobierno de la República, déjeme decirle que yo con todo cariño sí se lo digo para que no vengan nuestros enemigos a decirlo...”.

