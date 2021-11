Artículo de Octavio Carvajal: El precio del golpe

Cada votación los electores son menos, así como sube el deslustre de datos armados en sucias tretas con “ganadores” ficticios no solo en el nivel presidencial sino en planillas de alcaldes y diputados.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Frescos sondeos de opinión sobre quién ganará las elecciones y, de hecho, el escupido sillón presidencial, marcan instintos y hartan egos; siempre llevan sello de “subir” o “bajar” al cliente, según su peso y sus piques. A siete días de saber la verdad, la suerte sigue en el aire con políticos y bolsistas cuadrando sus sacros negocios sin importar la pandilla que triunfe.



Diversos galanes de la sociedad colorean fichas. El precio del golpe nos dejará otro despelote en las calles por pintar dígitos electoreros tiernos, incluso el singular antojo de “a boca de urna” de un bando y de otro, con periodistas metidos a políticos (comerciantes) o a escudar sus tesoros a lomos.

LEA TAMBIÉN: Artículo de Octavio Carvajal: El dólar en Toncontín

MANOS

La incultura, el poco seso, ansias y fracasos, entre cúmulo de castigos, son el mejor caldo de los poderosos para domar tuertos en diversos canales de difusión exhibiendo estilos preelectorales sabiendo que al final de cuentas casi nunca atinan con sus cálculos perversamente tramados para torcer la verdad. Reprochable que grupos eleven candidatos con cómputos manoseados.



Cada votación los electores son menos, así como sube el deslustre de datos armados en sucias tretas con “ganadores” ficticios no solo en el nivel presidencial sino en planillas de alcaldes y diputados. El chanchullo prima por doquier, desde las mesas con sus respectivos delegados hasta el que computa la clientela de día, de noche y de madrugada. Luego nos viene el suplicio de tolerar otra mara de parásitos.

LAVADO

Sobradas mañas de toda una vida. Lavan credenciales, cerebros de adictos, de indecisos y de nuevos votantes que, sin brújula, necesitados, obligados o sin más opciones, eligen iguales o peores mandos por ese enredo brutal de pudientes insolentes, desmedidos que a pesar de las lecciones amargas del pasado siguen con sus vicios de tirar la piedra y esconder la mano con abortos políticos.



“Árbol que nace torcido… y aquí vamos de mal en peor por codicias de todas las bandas que añoran el sillón presidencial y, a la brava dibujando favoritismos, solo buscan forrar y lactar sus mezquinos intereses. Extraño que ninguna pesquisa acierte sobre quién de los aspirantes será el “dios” -con poderes sobrenaturales- para acabar con la pandemia y la plaga de corruptos del país. ¿Quién es?



En la ruina y nadie cuestiona a cambio de qué los que juran bajarán el precio de todo, incluidos los carburantes, llegan a pobres poblados subidos en helicópteros y carros pompa que chupan combustible a lo salvaje. El chiste se cuenta solo cuando el propio elector -oprimido y harto de estos lagartos- se pasma al verlos bajarse de aeronaves y autos de lujo mientras a duras penas comen frijoles con tortillas turradas.

DE INTERÉS: Artículo de Octavio Carvajal: ¡Políticos versus geopolítica!

CUENTOS

Los sondeos de que uno o el otro están “arriba” o “abajo” es parte del ego de sus estrellas. Cada quien apuesta a encuestas buscando mil formas de cambiar intenciones de voto a última hora. Al final el cuento es el mismo porque lo cuentan los mismos cuentistas que hablan de “cambios” metiendo a la mujer, a la amante, a los hijos y al primo en una sarta de mentiras que no cuentan en sus “estudios electorales”.



El teatro, independiente, de la imparable corrupción, nepotismo, contubernio y libertinaje de siempre, es diferente al de 2017. Lógico, el oficialismo lleva otro rostro igual que los otros partidos, con la abismal diferencia que JOH se va bajo su propia inspiración de una reelección que no lo elevó como deseó. Hablando de continuismo, las firmas que avalan sondeos deben recobrar la creencia perdida, al menos en la figura presidencial.

RULETA

Brillantes periodistas y medios de prensa vistos y soñados de “mucho respeto” que en el pasado fiaron salidas y entradas de gobernantes, hoy, totalmente transfigurados, ven excelso lo que antes era malo. ¡Ya tienen un ganador! En palabras llanas, que el próximo domingo, sin importar la legalidad de los sufragios reales y no inventados, ellos y sus jefes solo le pondrán la banda presidencial al ungido (a) de sus intereses.



Ojalá el tiro no les salga por la culata a quienes ya le pusieron precio al golpe electoral. Que alisten maletas todos aquellos (as) que verán arder sus peculios por jugar a la ruleta rusa apostándole a lobos con piel de oveja. El que tenga oídos…

ADEMÁS: Artículo de Octavio Carvajal: Políticos de lavadero