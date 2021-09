Hombre le pidió el divorcio a su esposa porque no se baña todos los días

La mujer asegura que no quiere divorciarse de su esposo. Foto de referencia.

ALIGARH, INDIA.- Una mujer india presentó una denuncia ante la Unidad de protección de mujeres porque su esposo le pidió el divorcio por una insólita razón: ella no quiere bañarse todos los días.



La Unidad de Protección de Mujeres de Aligarh le está brindando asesoramiento a la pareja para evitar el peor desenlace.



“Una mujer nos entregó una denuncia por escrito en la que afirmaba que su marido le había dado triple talaq con el pretexto de no bañarse todos los días. Estamos brindando asesoramiento a la pareja y sus padres para salvar su matrimonio”, dijo una consejera que trabaja con la Unidad de Protección de Mujeres.



La consejera contó que la mujer ha expresado su deseo de continuar el matrimonio y vivir una vida feliz con su esposo.



“El hombre, durante la consejería, nos dijo repetida y firmemente que quiere terminar el matrimonio con la mujer. También nos entregó una solicitud para ayudarlo a divorciarse de su esposa, ya que ella no se baña todos los días”, comentó.

En su alegato, el hombre dijo que tiene una riña constante con su pareja todos los días porque le pide que se bañe y ella se rehúsa.



La mujer contó que su esposo utilizó el “triple talaq”, una práctica musulmana mediante la cual un marido puede divorciarse instantáneamente de su mujer si repite tres veces la palabra “talaq” (divorcio).



Esta práctica se penalizó en 2019 -con tres años de cárcel- para los hombres que atenten contra los derechos matrimoniales de las mujeres musulmanas en la India.



La organización dijo que están tratando de aconsejar al hombre, ya que es un problema menor puede resolverse. Además, el divorcio puede afectar la crianza de su hijo.