Video viral: Joven es atacado por un presunto fantasma ¿Verdad o mentira?

BOGOTÁ, COLOMBIA.- ¿Verdad o mentira? Un nuevo video -sobre un hecho paranormal- ha paralizado a los usuarios de la red social china TikTok luego de que un joven subiera un video donde supuestamente es atacado por un presunto fantasma.



En las imágenes, que se han hecho viral en las últimas horas, se ve a la víctima en un gimnasio de Colombia, lugar que visita todos los días para realizar ejercicios.

Sin embargo, de un momento a otro, según se ve en el video sacado de las cámaras de seguridad, comienzan a ocurrir varios eventos anormales en el lugar, donde la supuesta víctima se encuentra sola.



Lo primero que se ve, en las imágenes mostradas, es cuando dos cuerdas comienzan a moverse, de acuerdo con el joven, lo anterior sería imposible, porque en el lugar no entra el aire.



Posteriormente se apaga la luz de uno de los sectores e inmediatamente después una bola de metal comienza a rodar sin explicación alguna.



Lo anterior alerta al hombre quien determina recoger sus cosas y salir del lugar, pero cuando lo intenta, algo le hala un pie y es arrastrado por el piso, pero segundos después lo sueltan y él corre despavorido dejando todas sus pertenencias.



"¡Ay Dios mío!, ¿qué le pasó?, ¡eso no es normal, no es normal!, grita la presunta mamá del joven cuando ve los hechos.



El acontecimiento generó opiniones divididas entre los usuarios: Unos dicen que todo es un montaje para ganar seguidores, mientras otros aseguran que los hechos son reales.

