Lo critican por decorar su casa con un Santa negro

ARKANSAS, ESTADOS UNIDOS.- Chris Kennedy nunca pensó recibir el apoyo de sus vecinos como está ocurriendo en este momento tras que recibiera una carta donde le reprochaban por la decoración de Navidad que había elegido para su casa.



Y es que el joven decidió colocar un Santa Claus de color negro en la puerta de su casa, lo que le molestó a alguien quien no dudó en enviarle una carta donde le solicitaba que lo quitara.



El escrito anónimo que aseguraba ser de Santa llevaba una foto de una Papá Noel con los pulgares hacia abajo que decía: "No debes tratar de engañar a los niños para que crean que soy de color. El hecho de que estés celoso de mi raza no es excusa para que no seas sincero".

Vea aquí: La historia de la mujer que fingió embarazo de 9 hijos con una barriga de trapo



Además, le pedía que se cambiara hacia el este, donde cree que viven las personas de color. "Siento que es una combinación de política y racismo real. No creo que se tratara solo del Santa Claus, sino que era racismo en general".

Los vecinos al enterarse de lo ocurrido condenaron públicamente las muestras de racismo, por lo que todos decidieron comprar Santas de color y los colocaron en las puertas de sus casas.



"La gente está comprando Santas de color y tratando de llenar el vecindario", explicó Evan Blake, director de la Asociación de Propietarios del barrio donde vive el joven.



Además, Chris Kennedy ha estado recibiendo mensajes de apoyo en casa y múltiples regalos como dulces o tarjetas de felicitación navideña.