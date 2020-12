La historia de la mujer que fingió embarazo de 9 hijos con una barriga de trapo

BARRANQUILLA, COLOMBIA.- Hace 23 años Colombia descubría que la historia que parecía un milagro de Dios no se trataba nada más que una mentira hecha por una mujer que intentaba retener a su marido a toda costa.



Liliana Cáceres es la protagonista de esta historia que al ser descubierta le costó lágrimas, vergüenza y hasta la pérdida de empleos. Su historia se hizo tan popular y tan mediática que hasta el mismo Gabriel García Márquez quedó maravillado.



Cáceres tenía 15 años cuando conoció a Alejandro, el amor de su vida. Tiempo después se fueron a vivir juntos. “Alejandro fue muy chévere conmigo, yo en ese entonces estaba en mi adolescencia, próxima a cumplir 16 años. Él me ayudaba, me daba dinero para que yo comiera, para que yo tuviera con qué ir a la escuela, para que no pasara tantas necesidades, él era muy lindo”, aseguró durante una entrevista con La Red.



Pero la verdadera historia comenzó cunado la mejor amida de Liliana, Lorena se enamoró de Alejandro y le confesó que estaba esperando un hijo de su amado.

Esto llevó a que la joven, que no quería perder el amor y cariño de Alejandro y con la intención que su amiga no entrara a la casa de su suegra, decidió inventarse un embarazo.



Esta decisión llevó a Liliana a fingir frente a su novio y familia antojos, mareos y nauseas. Tomó agua para verse más inflada y le preguntó a otras mujeres embarazadas síntomas y consejos.



Al "quinto mes" decidió ponerse un traje de baño en el que metió trapos para hacer creer que tenía una panza, luego comenzó a vestirse con prendas largas y anchas para fingir. También se bañaba cuando todos estaban dormidos en la casa de su suegra.



“Aunque me demorara media hora, una hora yo lo hacía perfecto. Alejandro salía muy temprano y regresaba tarde y mi suegra trabajaba en casa de familia. Los días que ella se quedaba de descanso era más difícil para mí, entraba poco al baño y no me cambiaba la barriga”, relató.

Nueve hijos

Debido al excesivo tamaño de su barriga y los comentarios de los vecinos, Liliana se convenció que debía fingir tener una embarazo múltiple. Y es que para esos días la noticia de la estadounidense Kenny McCaughey le había dado la vuelta la mundo luego de tener siete hijos.



El chisme del embarazo de nueve hijos se regó como pólvora en el barrio, luego se extendió por todo Barranquilla y después por todo Colombia.



“Yo estaba cansada con el peso de la barriga y mi idea era irme de Barranquilla. Pensé, ahora me saco todo ese poco de trapos y me voy, digo que perdí los bebés y ellos verán si me creen o no. Eso fue lo que me imaginé, pero las cosas no salieron así”, confesó.



Luego, entre mentiras y engaños, la llevaron donde un médico que le realizó una ecografía donde supuestamente veía la formación de varios fetos, fue el mismo doctor el que se encargó de hacer publico, junto de la mano de un periodista inescrupuloso, sobre Liliana y sus nueve hijos.

“Yo tuve un trauma cuando supe que había muchas personas de muchas partes del país me iban a dar ayuda, yo quería hablar. Fue muy duro, yo no sé si en ese momento quería quitarme la vida, no sé si quería enterrarme en una parte y no salir más de ese hueco. Me imaginaba tantas cosas que yo quería desaparecer”, indicó.



Pero la mentira ya había llegado muy lejos, el 28 de noviembre de 1997 el mundo se enteraba del engaño que causó indignación y que luego provocó burlas.



Liliana recordó que luchó con varios médicos que querían examinarla, pero fue luego de hablar con la psicóloga y contarle toda la verdad que se puso como "loca" que hasta tuvieron que esposarla a la camilla y sedarla.



“La psicóloga me alzó la camisa mientras yo estaba esposada, comenzó a sacarme los trapos y les abrió la puerta a los periodistas para que me vieran. Ella me ayudó a darme la fama, pero fue una fama que me perjudicó”, contó Liliana.



Después del incidente, Liliana salió a escondidas de la clínica en compañía de su papá y decidió huir hasta Cartagena para evitar a las personas y comenzar una "nueva vida".



Su historia llegó a ser tan popular que el fisfraz de la "barriga de trapo" es uno de los más famosos del Carnaval de Barranquilla.



Actualmente Liliana hace trenzas y masajea a las personas para ganarse la vida y sacar adelante a sus verdaderos hijos y a su nieto.



“Una mujer enamorada es capaz de hacer cualquier locura”, afirmó en sus declaraciones.