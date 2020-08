Los cuatro signos más tímidos del zodiaco  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ponerse rojo, sudar y en resumen, pasarlo fatal... son algunos síntomas que sufren las personas tímidas. Más allá de lo emocional, algunos comportamientos giran en torno a tu signo zodiacal, responsable de facilitar o complicar tus relaciones sociales.

Para los tímidos no resulta sencillo romper el hielo para iniciar una conversación, no se sienten cómodos hablando de sí mismos y tienden a aislarse.

Todo lo anterior está asociado con el horóscopo, es por ello que te decimos cuáles los signos más tímidos:

1-. Cáncer

Cáncer es tan tímido que habitualmente es callado, no le gusta ser el centro de atención y trata de pasar siempre desapercibido.

Las personas de este signo evitan a toda costa el contacto visual. Asimismo, se sienten muchísimo más cómodos en soledad y les desagrada ser observados por los demás porque se sienten juzgados y muy vulnerables.

2-. Virgo

La timidez de las personas nacidas bajo el signo del zodiaco es resultado de su gran inseguridad y baja autoestima. Les cuesta relacionarse con los demás.

En las reuniones piensan que todos hablan mal de ellos, por lo que prefieren aislarse.

A los Virgo les cuesta hablar o acercarse a personas desconocidas y generalmente no suelen contar cosas de su vida privada.

3-. Capricornio

Los Capricornio odian las multitudes porque "les roban el oxígeno".

Si has conocido a alguien de este signo del zodiaco, no esperes que sea él o ella quien dé el primer paso ya que su timidez no se lo permitirá.

4- Acuario

A los Acuario les preocupa en exceso el “qué dirán” y siempre están pendientes de la opinión de los que están a su alrededor. A veces se muestran tan apasionados que son capaces de sacrificar sus propios deseos con tal de ser aceptados.

La mejor forma de conquistar a este signo es dándoles halagos constantes.

