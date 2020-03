Empleados reciben propina de 10,000 dólares antes de ser despedidos en Florida

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Un hombre dejó una propina de 10,000 dólares en un restaurante en Florida, que los 20 trabajadores del local se distribuyeron en partes iguales. Al día siguiente, la crisis del coronavirus forzó a la cadena a cerrar y todos fueron despedidos.



"A pesar de todas las historias negativas que se escuchan ahora, hay gente realmente fantástica en el mundo", escribió Ross Edlund, el dueño de la cadena The Skillet, en su página de Facebook este jueves.

La semana pasada, un día antes de que el gobernador Ron DeSantis ordenara el cierre de todos los restaurantes excepto para envíos a domicilio, un hombre que ha permanecido anónimo dejó 10,000 dólares en efectivo en un local de The Skillet en Naples, en la costa oeste de Florida.



El hombre era cliente frecuente del lugar y Edlund intenta identificarlo, reportó primero el diario local Naples Daily News.



"Es gracioso porque tenemos clientes frecuentes que vienen siempre, que son nuestros amigos, pero no siempre sabemos sus nombres. Conocemos sus caras, sus órdenes, sus mesas favoritas, pero no sabemos exactamente quiénes son", dijo al diario.

Los 20 trabajadores del local se quedaron con 500 dólares cada uno. Al día siguiente, Edlund cerró sus nueve restaurantes en Florida y despidió a 90% de sus 200 empleados.