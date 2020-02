DJ holandés se disculpa por canción sobre los chinos y el coronavirus

LA HAYA, PAÍSES BAJOS.- Un DJ holandés se disculpó por haber difundido por la radio una canción sobre el coronavirus que fue acusada, en una petición firmada por más de 50,000 personas, de incitar al odio contra la comunidad china.



En esta canción, escrita en el marco de la fiesta del carnaval, Lex Gaarthuis afirma que el nuevo coronavirus es culpa de "estos apestosos chinos", y canta: "No comas chino, no tendrás nada que temer".



La emisión de la canción la semana pasada en las ondas de Radio 10, donde trabaja Gaarthuis, provocó una ola de críticas, en particular de la comunidad de origen chino en Holanda, que cuenta con unas 70,000 personas, según la televisión pública holandesa NOS.



Una petición en línea titulada "No somos un virus" denuncia el carácter "discriminatorio" e "inhumano" de la canción. Abierta el sábado, recogió más de 51,000 firmas el martes.



"¿Por qué hay gente como Radio 10 que se atreve a relacionar un virus grave (el coronavirus) con personas de origen chino y con el hecho de comer comida china?", se interrogan los iniciadores de la petición.



"Basta ya. Todos los días nos enfrentamos a los llamados chistes y a las palabras que van demasiado lejos. Nosotros también somos seres humanos", añaden.



La canción es "discriminatoria e incita al odio", estiman además 57 organizaciones sino-holandesas en un comunicado conjunto en nombre de la comunidad china en Holanda, precisó NOS.



Lex Gaarthuis admitió el lunes por la noche haber cometido un "gran error" y se disculpó durante su programa.