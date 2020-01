Una mujer sentenciada por matar a su esposo con gotas para los ojos  

WASHINGTON, EEUU.- Una mujer de Carolina del Sur, en Estados Unidos, fue sentenciada a 25 años de prisión tras admitir que mató a su esposo poniendo gotas para los ojos en el agua que él bebía.



Lana Sue Clayton, de 53 años, se declaró culpable de homicidio involuntario por la muerte de Steven Clayton, de 64 años, reportó la cadena WBTV, afiliada a CBS. A la vez que admitió su responsabilidad, dijo que era abusada por su esposo.



La mujer había sido acusada de envenenar a su esposo al poner gotas para los ojos en su agua para beber, entre el 19 y el 21 de julio de 2018.



Inicialmente se creyó que el hombre murió de causas naturales, pero una autopsia reportó altos niveles de tetrahidrozolina, una sustancia que se encuentra en las gotas para los ojos.



Los fiscales apuntaron también que la mujer le había disparado a su esposo en 2016 con una ballesta, según reportó WSOC-TV, cadena aliada de ABC. Entonces el caso fue considerado un accidente.



"Impulsivamente puse Visine en la bebida de Stephen y lo hice con la intención de que estuviera enfermo e incómodo. Estaba molesta por el abuso y solo quería que me dejara tranquila", dijo Clayton en la corte según un video de WBTV. "Nunca pensé que lo mataría".



Esta exenfermera dijo que se le ocurrió usar gotas para los ojos, que son inoloras, incoloras e insípidas, por lo que había visto en películas.



Los fiscales sin embargo aseguraron que mató a su esposo por dinero, lanzó su teléfono a un lago para que éste no pudiera pedir ayuda y quemó luego su testamento.



Clayton había sido arrestada en 2018 y acusada de asesinato.



"De los muchos casos de homicidio que he manejado, probablemente este gana como el más raro hasta ahora", dijo el juez Paul Burch.



En diciembre de 2019, un hombre de Carolina del Norte también fue acusado de matar a su esposa usando gotas para los ojos, reportó WSOC.