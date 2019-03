VIDEO: Hombre ingresa a una casa en llamas para rescatar a su perro

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Un hombre observó que su casa estaba en llamas, pero no le importó lo material sino que adentro estaba su mejor amigo: un perro pitbull.



Un video difundido en las redes sociales muestra cómo un grupo de bomberos intentan sofocar el fuego en una vivienda, cuando el hombre pasa corriendo frente a ellos y se mete a la casa.



Los bomberos intentan detenerlo, pero aún así ingresa a la vivienda para rescatar al can.



Segundos después, sale el ciudadano junto a su perro que camina desorientado.



En las imágenes se observa que el hombre sale con quemaduras en sus brazos y piernas, pero eso no impide que abrace a su amigo canino.