Detienen a pareja iraní tras propuesta de matrimonio en público

TEHERÁN, IRÁN.- Una joven pareja de iraníes fue arrestada tras una propuesta de matrimonio en público, que fue grabada y se hizo viral en redes sociales.



Según la policía, la pareja ofendió a las costumbres islámicas y la decencia publica, pero más tarde quedaron en libertad bajo fianza.



El video, que se difundió por redes sociales el pasado viernes, muestra a un hombre parado sobre un anillo de pétalos de flores en forma de corazón junto a globos de colores en un centro comercial de la ciudad de Arak, en el centro de país.



Cuando la mujer dice “sí”, él coloca un anillo en su dedo ante los aplausos de los testigos. La pareja no fue identificada.



La petición matrimonial era inaceptable porque los jóvenes “hacen lo que es habitual en otras partes del mundo e ignoran las costumbres, la cultura y la religión”, explicó Mostafa Norouzi, subdirector de la policía de Arak, al diario Shahrvand.

