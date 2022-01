Militantes del PSH piden trabajo a Pedro Barquero y este responde: "No somos el Partido Nacional"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Militantes del Partido Salvador de Honduras (PSH) cuestionaron a Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico y dirigente de ese instituto político, por ser excluidos de las plazas de trabajo en la administración de Xiomara Castro.



El reclamo se dio a conocer a través de una asamblea partidaria desarrollada vía Zoom. El audio se filtró en redes sociales y se escucha el cruce de palabras entre los miembros del PSH y Barquero, incluso algunos militantes amenazaron con expulsarlo del partido.



Barquero se defendió y dijo que este nuevo gobierno no es como el pasado que creaba plazas sin necesidad, con el único objetivo de dar empleo a activistas, pues en ellos está “la bandera de la lucha contra la corrupción”.



“Nosotros no somos el Partido Nacional ni una organización criminal que se dedica a hacer lo que hace el Partido Nacional. Parte de la corrupción es precisamente lo que hacía el Partido Nacional: generar fuentes de empleo que no necesita el país y el gobierno. A mí me gusta hablar las cosas directas y claras, no va a haber oportunidades para todos porque no es posible”, aclaró.

El empresario fue claro durante la asamblea y comentó que al partido PSH se le dio unos ministerios, pero la mayoría le pertenece a Libre, por lo tanto son ellos lo que deberán tomar decisiones en cuanto al personal que se contrate.

Actualmente, únicamente Barquero y el doctor Manuel Matheu, secretarío de Salud, son dirigentes del Partido Salvador de Honduras incluidos en el gabinete de Xiomara.

“Entendemos que habían expectativas e ilusiones, pero aquí no los podemos venir a engañar”, puntualizó.



En tanto, el doctor Erick Majano, excandidato a diputado y uno de los participantes en la asamblea, recordó a Barquero que muchas personas renunciaron a sus empleos para trabajar por completo en el proceso electoral para el PSH.



“No es lo mismo decir no hay trabajo, no depende de nosotros, a estar del otro lado que estar como otros que no tienen empleo, que pusieron la renuncia porque el ingeniero Salvador Nasralla les dijo que tenían que dedicarse de lleno a la política. Tenemos a una Sandra Vásquez que no tiene empleo y así otros casos, no es justo que nos hagan esto”, manifestó.



Majano reclamó: “Yo presiento que esto es resultado de la improvisación que se está haciendo. El Partido Salvador de Honduras si no cuida a su militancia está destinado a perderse, destinado a desaparecer. Yo escribo mensajes y no contestas, me extraña de Pedro (Barquero)”.