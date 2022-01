Jueza Karla Romero: Su deber era juramentar a Xiomara y no legitimar otro acto  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Su presencia en el Estadio Nacional el jueves recién pasado fue para juramentar a la presidenta Xiomara Castro, no para legitimar a ningún titular del Congreso Nacional, dejó entrever ayer la jueza de sentencia Karla Romero.



El conflicto de las dos juntas directivas en el Poder Legislativo también apareció al momento de la juramentación de la presidenta Castro, sin embargo, la jueza solventó el impase con una sola frase: “El artículo constitucional lo prohíbe”.



Específicamente cuando Romero le tomaba la promesa constitucional a la nueva mandataria, Luis Redondo -quien sostenía el micrófono- le pidió que le llamara presidente del Congreso Nacional.



Ella giró su cabeza, vio un instante al diputado y regresando su mirada a la presidenta, dijo: “Y el ingeniero Luis Redondo nos acompaña”.



Desde su costado derecho, otra voz le pidió que le llamara presidente del Congreso Nacional a Redondo, a lo cual ella respondió diciendo que “el artículo constitucional lo prohíbe” y prosiguió con la juramentación.



Ante el episodio, Castro -con su mano derecha levantada- nada más sonreía. Cuando este pasaje en la toma de posesión se comentó en el programa televisivo Frente a Frente, la jueza llamó al programa para hacer alusión al caso, no obstante, cuando EL HERALDO la abordó vía telefónica no quiso referirse al hecho, argumentando disciplina.



En el programa televisivo, ella manifestó que honrosamente le tocó tomar la promesa constitucional a Castro, y la circunstancia que se dio en ese momento no fue un escenario planificado, por lo que ante la sugerencia de que llamara presidente del Congreso Nacional a Redondo “hice alusión a la Constitución de la República, exactamente en el artículo 244 en el que establece que mi participación en ese momento es a falta de la comparecencia de los dos titulares de los otros dos poderes del Estado”.



Como comprenderán, prosiguió, había una prohibición de poder reconocer a alguna autoridad de “los dos poderes que he mencionado porque entonces no estaría validada mi participación, y ese no era el objetivo, el objetivo era favorecer la democracia que tenemos y el Estado democrático de derecho”.



“Además de eso, no soy yo la autoridad correspondiente, ni lo seré para poder legitimar una situación como reconocimiento de un titular del Estado, en este caso del Poder Legislativo”, detalló.



La funcionaria judicial dijo no ser amiga de la presidenta de la República. Su participación el en acto fue producto de una solicitud que le envió Castro, donde le pidió que le contestara, a lo que ella respondió que siempre y cuando no se encuentre presencia de los titulares de los poderes Judicial y Legislativo estaba autorizada para comparecer, como lo está cualquier otro juez.



Acta

El acta de toma de promesa constitucional, la jueza no menciona en ningún párrafo a Luis Redondo como titular del Legislativo.



En el escrito, hace alusión al artículo 244 constitucional y relata que en ausencia del presidente del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia acudió al Estadio Nacional, donde procedió a tomar promesa constitucional para la toma de posesión de su cargo a la ciudadana Iris Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya, en su condición de presidenta electa.



Asimismo, precisa que Castro realizó la siguiente promesa: “Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, quedando así en posesión de su cargo. Ante los detalles del episodio antes descrito, EL HERALDO trató de comunicarse con Redondo, pero él no respondió la llamada.