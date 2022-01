TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Congreso Nacional instala este martes la primera legislatura del periodo 2022-2026, en una jornada marcada por pleitos y crisis.Hay dos convocatorias de las juntas directivas juramentadas el pasado domingo en la última sesión preparatoria.



La primera iniciará a las 7:00 AM en una sesión solemne en el Hemiciclo Legislativo. Aquí la presidirá Luis Redondo. La otra, convocada por Jorge Cálix, iniciará a las 8:00 AM vía Zoom.



