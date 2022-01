"Mel" Zelaya convoca a los diputados electos para resolver elección de Luis Redondo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras varios días de estira y encoge en el que se han encrucijado algunos diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), el coordinador del ente político, José Manuel Zelaya Rosales, convocó a reunión para intentar alinear los planetas y pedir a su diputados cumplir con el llamado "acuerdo del pueblo".



La lluvia de críticas en redes sociales no han hecho retroceder a Beatriz Valle, Edgardo "El Chele" Castro, Jorge Cáliz y ahora Marco Eliud Giron para retractarse y votar por Luis Redondo, candidato del Salvador Nasralla para liderar el próximo Congreso Nacional.

"El Partido Libre convoca a Tegucigalpa, jueves 20, 6 PM. 50 Diputados (a) propietarios y suplentes a reunión presencial con la Presidenta Xiomara Castro. Elección de Junta directiva del CN en el marco de la refundación de Honduras y los acuerdos políticos bicentenarios. Lugar pendiente", escribió el ex mandatario en Twitter.



Hace unos días, en conferencia de prensa, Salvador Nasralla aseguró que tenían al menos 72 votos para que Luis Redondo sea presidente del Congreso Nacional, el panorama no parece ser tan claro tras las posturas de diputados en Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal.



Desde el Partido Liberal reconocen que hay sectores interesados en ir en contra de la alianza Libre-PSH, así lo afirmó el dirigente Enrique Ortez.

Aunque ha sido desmentido por dirigentes liberales, Ortez asegura que hay un pacto entre Juan Orlando Hernández y Yani Rosenthal que intenta boicotear la candidatura de Luis Redondo e incumplir el acuerdo de la oposición.



“Kikito”, como se le conoce, asegura sin tener pruebas que hay 100 millones de lempiras al servicio de estas fuerzas para dividir la alianza Libre y PSH, boicotear a Luis Redondo a través de Jorge Cálix”.



Por su parte, el nacionalista Antonio Rivera desvirtúo tal pacto aunque dijo que ellos y liberales perfectamente podrían unirse para buscar la presidencia del Legislativo.



“No hay ningún pacto entre el Partido Nacional y Liberal para apoyar a alguien en particular. Sería fácil, 44 nuestros más 22 liberales, uno y uno igual a 68; se coloca -en el Congreso- un presidente liberal y se terminó, pero no es lo mejor para Honduras”, dijo Rivera.

