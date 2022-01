Aprueban salarios y beneficios a diputados suplentes; deben asistir a sesiones  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Congreso Nacional de Honduras aprobó este sábado -en sesión virtual- reformar la Ley Orgánica en el artículo 49 para que se le pague el salario a los diputados suplentes. Además, deberán ser partícipes de todas las sesiones.

“El presidente del Poder Legislativo determina los diputados suplentes de cada una de las bancadas políticas que pueden participar con voz y voto en el pleno”, indica la reforma que fue presentada por el diputado nacionalista Mario Pérez y que fue dispensada en dos debates.



Este decreto establece también que lo devengado por los congresistas suplentes no será inferior al 60 % del sueldo, de los viáticos y los gastos de representación que le corresponden a un diputado propietario.



Por su parte, la diputada y designada presidencial electa, Doris Gutiérrez, lamentó la desición.



“Lo que se está haciendo es estableciendo obligatoriamente el mismo salario para todos los diputados suplentes sean integrados o no sean integrados, vayan a las sesiones, participen en comisiones o no participen, definitivamente el pueblo hondureño tendrá que pagar salario a 256 diputados entre propietarios y suplentes”, explicó Gutiérrez.



Reforma

“Dictamen en primer debate Reformar el Artículo 49 del Decreto No. 363-2013, contentivo de la LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO”, informó el Congreso Nacional en su cuenta oficial de Facebook.



El artículo 49 del Decreto No. 363-2013 establece que “el presidente del Congreso Nacional determina los diputados suplentes de cada una de las bancadas políticas que pueden participar con vos y voto en el pleno. Sin embargo, aunque no estén integrados con vos y votos en el pleno, todos los diputados suplentes que cuenten con la credencial de dicha condición deben ser incorporados al Congreso Nacional y recibirán todos los beneficios y gozan de los mismos derechos y deberes que corresponden a los diputados suplentes integrados, con excepción de su participación con vos y voto en el pleno que solo podrán integrar en su ausencia temporal o definitiva de un diputado o diputada propietario de su partido previa designación del Presidente del Congreso Nacional”.





En el 2018, el Poder Legislativo aprobó un incremento de 35,000 lempiras para los propietarios por lo que ahora ganan 90,000 y 20,000 para los suplentes integrados, cuyo pago es de 40,000.



