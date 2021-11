Vacunarán a la población en los centros de votación este domingo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este domingo que se desarrollarán las elecciones generales en Honduras buscarán captar a la población que todavía está pendiente de vacunarse contra el mortal covid-19.



En los centros de votación donde las personas ejercerán el sufragio habrá brigadas de salud para que inoculen a los electores que aún no tienen su primera dosis y a quienes tengan pendiente la segunda.



Así lo confirmó a EL HERALDO Alcides Martínez, director general de Redes Integradas de Servicios de Salud. El galeno llamó a la población a vacunarse previo a las elecciones porque ese día habrá mucha aglomeración de personas y si no están vacunados tienen un alto riesgo de contagiarse porque muchos serán asintomáticos.

“Estamos preparando puestos de vacunación en los centros de votación, estamos dándole orientación a las regiones sanitarias”, afirmó Martínez. Añadió que la disposición es que en todos los puestos de votación haya brigadas para que la gente pueda vacunarse.



“Hemos instruido a todas las regiones sanitarias a nivel nacional”, comentó el funcionario de Salud.



Agregó que hay vacunas anticovid disponibles y que la población debe aprovechar y aplicarse las dosis pendientes.

“Habrá una gran concentración de personas y es una oportunidad para captar a los no vacunados que no vamos a desaprovechar”, dijo el galeno.



Se anunció que los puestos fijos de vacunación habilitados no vacunarán este domingo, pero las brigadas estarán en 5,735 centros de votación. En Honduras hay 4.5 millones de personas que se han aplicado una dosis. De esa cantidad, 3.3 millones ya completaron el esquema con dos dosis anticovid-19.

