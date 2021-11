La Fuerza Naval de Honduras garantiza salida al océano Pacífico

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A las 6:00 de la mañana el sol comenzaba a coquetear con el brillante espejo del Golfo de Fonseca y a iluminar la enorme bahía que une a los tres países: Honduras, El Salvador y Nicaragua.



Al tocar una esquina del inmenso mar oscuro y salado, típico del Pacífico, se pueden sentir sus aguas tibias que emanan su aroma a peces, esos mismos que alimentan a miles de familias hondureñas.



“Buenos días, ¿ustedes son de EL HERALDO?”, preguntó una jovencita delgada de piel canela que vestía su fatiga bien arreglada, con el rango de alférez, sus botas militares brillaban como si fueran zapatos de charol y su gorra tapaba el moño que agrupaba su cabellera negra.

LEA: Nicaragua reconoce frontera marítima con Honduras tras 29 años del fallo de La Haya



Una vieja lancha de la Fuerza Naval de Honduras (FNH) trasladó al equipo periodístico hasta la Base Naval de Amapala, en Valle, donde un pelotón de efectivos militares esperaba para mostrar la delimitación entre Honduras y Nicaragua.



Desde el miércoles 27 de octubre pasado los gobiernos de Honduras y Nicaragua firmaron el Tratado Integracionista del Bicentenario.



EL HERALDO Plus, con apoyo de la Fuerza Naval en Amapala, llegó hasta el trifinio del océano Pacífico, ese punto medio que por casi tres décadas (desde 1992) ha generado tensión, pero donde ya se están dando los primeros pasos para hacerlo una zona de desarrollo.

+: ¿Qué dice el tratado de límites marítimos firmado entre Honduras y Nicaragua?

La guardacostas Choluteca de Honduras estaba cerca de la boya seis, donde termina la delimitación con Nicaragua. Muy cerca se ubicaba, cuidando su territorio, la Naval de El Salvador. Foto: David Romero/El Heraldo





A las 6:30 de la mañana el sol estaba completamente radiante, y la patrullera LP-Chamelecón de 85 pies de la Naval se encontraba lista, con sus diez efectivos que componen la tripulación al mando del capitán Roger Morazán.



Los dos potentes motores calentaban para iniciar el recorrido, mientras de las orillas de la imponente Isla del Tigre salían los pescadores artesanales en sus lanchas a buscar el pan de cada día.



“Son varias islas, aquí, están las de Honduras, El Salvador y más lejos las de Nicaragua”, explicó uno de los oficiales al mando de la navegación, de quien no se coloca la identificación por petición del mando militar.

ES DE INTERÉS: La reacción de Nayib Bukele tras acuerdo entre Nicaragua y Honduras



El mismo efectivo señaló con el dedo índice la Isla Exposición, y explicó que un poco más al fondo queda la Isla Conejo, donde hay un destacamento permanente de soldados de Honduras.



La bahía que pareciera una T es inmensa y tiene todas las condiciones para el desarrollo en las áreas propuestas como: infraestructura, turismo y pesca industrial, pero se necesita el compromiso de todos los sectores.



El problema es que nadie lo entiende, por la falta de comunicación de las autoridades y la mala planificación que se va haciendo.

+: El acuerdo íntegro de Honduras y Nicaragua tras reconocimiento de frontera marítima

Los efectivos de la Naval, con el limitado equipo que tienen, se encargan de ejercer soberanía en la zona, utilizando las coordenadas de georreferencia que conoce cada país. Foto: David Romero/El Heraldo





¿Cómo saben por donde van a navegar sin tocar el territorio del otro país?, consultó EL HERALDO PLUS, a lo que los oficiales de la Naval respondieron que ellos tienen divididas las aguas mediante GPS.



“Con El Salvador hacemos una marcación equidistante, ellos manejan la misma información, así marcamos el rumbo de las embarcaciones y esa es nuestra ruta de navegación”, explicó.



El término equidistante se refiere a un sitio que está a igual distancia de dos puntos y son líneas que nunca se cruzan.

VEA: Frases de JOH después de firmar un tratado integracionista con Nicaragua

Un equipo de EL HERALDO Plus, con apoyo de las autoridades de la Fuerza Naval de Honduras (FNH), constató que el acceso a la bocana está disponible para salir a faenar en alta mar. Foto: David Romero/El Heraldo

Demarcación

La marcha de la poderosa embarcación militar era lenta, a medida avanzaba rompía las olas del mar, las que se hacían sentir golpeando la patrullera que se jamaqueaba de un lado a otro. “Aquellas que están al fondo son Meanguera, la isla grande, la más pequeña es Meanguerita, esas son dos islas salvadoreñas”, mostró el oficial al momento de ordenar: “Dirijámonos a la boya seis”.



Cuando el equipo de EL HERALDO Plus escuchó eso pensó que se encontraría con una señalización que permitiera ver el punto exacto de la línea limítrofe con los tres países.



De repente la embarcación se detuvo en medio del Golfo, en un punto limpio, sin ninguna señalización física, dejando en la parte de atrás a Honduras, al sur se divisaba Nicaragua y al norte El Salvador en la posición que se estaba.

TAMBIÉN: Tratado de integración con Nicaragua abre espacio a industria pesquera en Honduras



“Honduras con quien tiene delimitado su territorio marítimo es con Nicaragua desde hace muchos años, nosotros tenemos la referencia de seis boyas, que es por donde navegamos”, explicó el oficial.



Pero no están las boyas, ¿cómo se puede identificar?, interrogó el equipo de EL HERALDO Plus a los soldados hondureños.



El oficial explicó que no se ha instalado señalización como tal, es decir, la frontera en esa parte del Golfo entre Honduras y Nicaragua ya está definida, pero georreferencialmente.

+: SIP y CPH condenan expulsión de EL HERALDO de Nicaragua

Cada país conoce sus límites fronterizos (hasta donde pueden llegar) y nadie se atreve a cruzar la línea aunque no haya boyas, para mantener de esta forma la paz en la zona oceánica. Foto: David Romero/El Heraldo





No hay una boya como tal que les diga a las embarcaciones civiles o de pescadores hasta qué punto van a poder llegar y hasta donde no, cada país tiene la georreferencias con GPS explicó el oficial.



El primer punto en la delimitación con Nicaragua se marcó en el Estero Real, pasando frente a Punta Condega hasta llegar a la salida, la bocana al Pacífico.



Nicaragua -al igual que El Salvador y Honduras- mantiene una nave guardacostas permanente en la zona, mejor equipada que los otros países, se pudo constatar. Con El Salvador no se ha logrado hacer una definición como tal explicó el oficial, por eso cada quien se divide el territorio de acuerdo a la georreferencia de manera igualitaria.

TAMBIÉN: Daniel Ortega se encamina a su cuarto mandato en Nicaragua

Vigilancia

A pocos kilómetros de la boya seis y de la bocana del Golfo de Fonseca EL HERALDO Plus divisó dos embarcaciones estacionadas, cada una con su bandera y una tripulación atenta a cualquier llamado.



A medida la patrullera de Honduras se acercaba a la bocana del Golfo, se podía divisar que se trataba de la guardacostas de Honduras llamada Choluteca, su tripulación salió y se colocó firme frente al barco.



Un poco más adelante estaba la otra embarcación similar, se trataba de la guardacostas de El Salvador, donde igual, un grupo de soldados vigilaba que nadie irrumpiera en su soberanía y cuidaban la bocana.

+: Más de dos kilómetros mediría el puente que unirá Amapala con tierra firme

Una vez firmado el acuerdo con Nicaragua el gobierno de Honduras debe acercarse a las comunidades, debido a que desconocen en qué consiste y se ha generado conflicto. Foto: David Romero/El Heraldo





Una cierta tensión se percibe a corta distancia, pues los grupos armados de los países vecinos muestran ser celosos con su territorio y lo cuidan a toda costa.



El capitán Morazán, que estaba al mando del recorrido, aseguró que ellos mantienen personal permanente en ese punto, la patrullera de Honduras es relevada cada 15 días en alta mar, la tripulación vigila las 24 horas y cualquier anomalía se reporta de inmediato.



No obstante, hay muchas necesidades para la Naval, aunque el capitán no lo dijo, EL HERALDO Plus percibió la falta de equipo para la armada de Honduras que vigila y cuida la soberanía nacional, hay embarcaciones en mal estado y las lanchas rápidas sufren fallas de forma constante, algunas se ven deterioradas.

+: Con fondos del BCIE construirán puente que unirá Amapala con tierra firme



La bocana del Golfo de Fonseca es la salida al mar, punto clave del acuerdo, ya que gracias a que Nicaragua reconoció la frontera con Honduras, las embarcaciones nacionales pueden salir a faenar al océano con toda seguridad.



Hace falta definir bien el espacio de salida, dijo un efectivo militar, eso se debe hacer en los próximos días para evitar malos entendidos, pero salir al mar es más complicado y requiere de buenas embarcaciones.



El equipo militar que llevó a EL HERALDO Plus dijo que el mar estaba agitado y que pocas veces salen al océano, pero que sí pueden hacerlo con toda libertad.

ADEMÁS: Identifican modus operandi de barcos para evadir monitoreo GPS



Uno de los jefes militares al frente de este proceso en el Golfo de Fonseca aseguró a EL HERALDO Plus que todo está georreferenciado con distancias.



Son 3.168 millas náuticas, partiendo del centro de la línea de la bocana hacia el sector de punta Cosigüina, Nicaragua, y para la definición del mar territorial también ya está definido.



Explicó que se está planeando hacer una demarcación física, el problema es que la zona es bastante profunda, pero es un trabajo que debe hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores por medio de un estudio.



Honduras está por ratificar el tratado firmado con Nicaragua en los próximos días.

El Golfo de Fonseca es grande y con los nuevos proyectos las autoridades de las Fuerzas Armadas (FF AA) deben mejorar el equipamiento y aumentar el número de efectivos. Foto: David Romero/El Heraldo

+: Incidente entre pesqueros hondureños y naval colombiana evidencia manipulación de GPS