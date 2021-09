Con fondos del BCIE construirán puente que unirá Amapala con tierra firme

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El proyecto de construir un puente marítimo que una el puerto de Amapala con tierra firme para desarrollar un megapuerto en el Golfo de Fonseca vuelve a tomar fuerzas.



Según el presidente Juan Orlando Hernández, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) está comprometido en financiar dicho proyecto millonario. Los fondos estarían siendo aprobados antes de que finalice el presente año.



“Tuve la oportunidad de participar en la asamblea de gobernadores del BCIE, y quedó firme nuestra posición y el director está comprometido para financiarnos el puente que une tierra firme con Amapala para que desarrollemos un megapuerto y cumplir el sueño de más de 100 años de unir el océano Atlántico con el Pacífico”, declaró el mandatario.

Cabe mencionar que la intención de construcción un puente en esta parte del océano Pacífico se viene planificando desde hace unos tres años.

Hernández dijo que Amapala tiene las condiciones marítimas para que puedan atracar barcos de gran tamaño, lo que vendría a desarrollar el comercio en la región a gran escala.



Cabe mencionar que el municipio de Amapala, departamento de Valle, lo componen unas 30 islas, siendo la principal la Isla del Tigre, donde se encuentra el muelle.



Actualmente el municipio tiene unos 16,000 habitantes.



A pesar de que la obra ha sido mencionada en reiteradas ocasiones por el presidente Hernández, el alcalde de Amapala, Alberto Cruz, aseguró a EL HERALDO que desconoce el proyecto y bajo qué condiciones se pretende ejecutar.



“Yo no puedo dar una respuesta porque desconozco, no lo han socializado, solo sé lo que el presidente ha dicho. No sé el propósito del proyecto, cuáles serían los beneficios ni en qué dirección va”, dijo el alcalde.

Agregó que el municipio ha sido olvidado por el gobierno ya que tiene varios meses de no recibir transferencias, y muchos años de que no se ejecuta un solo proyecto gubernamental para beneficio de la población del municipio.



Insistió en que uno de los mayores problemas de Amapala es la falta de empleo.



Además necesitan que el servicio del agua potable pase a la administración municipal para mejorar la calidad y cantidad del suministro a la población.



Los principales rubros de Amapala siguen siendo la pesca artesanal y el turismo.



La mercadería y alimentos del municipio se mueven a diario a través de lanchas.

