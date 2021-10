CNA participa en foro contra la corrupción e impunidad en el Triángulo Norte de Centroamérica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) participó este miércoles en el "Panorama global, tendencias y rol de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción e impunidad en el Triángulo Norte de Centroamérica" realizado en Washington, Estados Unidos, donde también asistieron exfiscales de la región, autoridades del Gobierno estadounidense y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarollo (USAID).



La apertura del evento estuvo a cargo de la directora del CNA, Gabriela Castellanos, quien destacó en su discurso inicial cómo la corrupción afecta las vidas de las sociedades de cada una de las naciones participantes.

La abogada hondureña destacó que la corrupción es la otra pandemia que ataca a los países de la región y que al igual que la del covid-19 se contagia de forma acelerada.

Labor de Estados Unidos

Castellanos aplaudió que la actual administración en Norteamérica ha demostrado un particular interés en lo relacionado a la lucha contra la corrupción en la región y enfatizó: "reconocemos y aplaudimos el respaldo del Gobierno del presidente Joe Biden que anunció la creación de una línea directa para denuncias de corrupción en el Triángulo Norte, cuyo combate es clave para abordar las causas de la migración irregular en Centroamérica a Estados Unidos".



Agregó que "la Fuerza de Tarea Anticorrupción del Triángulo Norte, lanzada en junio por la Fiscalía estadounidense en el marco del trabajo encomendado por Biden a la vicepresidenta Kamala Harris, es un esfuerzo para atender la afluencia creciente de indocumentados y entender el conflicto como movilización social e investigar, procesar, decomisar y devolver los actos robados tanto a los guatemaltecos, salvadoreños y por supuesto, hondureños.



La titular del CNA destacó que los esfuerzos también buscan enjuiciar en tribunales estadounidenses a extranjeros que hayan sido culpables de cometer actos de corrupción en sus países.

"¿Cuánto vale un corrupto?", cuestionó la hondureña a los asistentes al foro, "pues vale muchísimo, porque llevamos décadas pagando ese precio y no terminamos. Ya empeñamos los países y la deuda sigue, creemos desde el CNA que es el momento de saldar cuentas con los corruptos y que ellos nos devuelvan el país", respondió.

No hay confianza para invertir

En el primer conversatorio con autoridades internacionales, Castellanos habló con la congresista de origen guatemalteco, Norma Torres, quien expuso cuáles son las dificultades que como funcionaria de Estados Unidos encuentra en la lucha por ayudar al norte de Centroamérica.



"No haber puesto la debida atención (a la migración) en estos cuatro años nos ha costado, no solo la relación, sino que ahora el trabajo que tenemos enfrente es muy, muy grande. Las autoridades locales no están comprometidos en avanzar o invertir en la sociedad, solo están comprometidos en su riqueza propia. Necesitamos saber a quienes acudir para invertir", expuso la congresista.



También habló sobre la independencia de poderes, pues lamentó que no hay cortes independiente, fiscales comprometidos en el acceso a la justicia y las investigaciones, a aplicar la justicia a quienes tienes mucho poder, "eso es algo muy básico, por eso es muy importante para mí trabajar con el Estado", acotó.

Y en miras a frenar el excesivo control que el poder tiene sobre las poblaciones, recordó una de las decisiones que se tomó desde administración estadounidense y que según ella ha representado un cambio leve en la forma de vida en Centroamérica.



"Ha sido muy importante cortar ya, por tres años, la asistencia a los militares en Guatemala y en Honduras. No hay ninguna razón para que nuestros militares vayan a entrenar a equipos o a donar equipos que se va a usar contra el mismo pueblo, contra la Sociedad Civil y quienes defienden su derecho a existir", dijo Torres.

Situación en Centroamérica

Sin embargo, en El Salvador el problema con el control militar y policial dijo que es un tema de preocupación, pues recordó: "cuando un presidente se sienta en el Congreso con los militares no es aceptable para nosotros, para ningún país que quiera ser demócrata. Eso no es democracia, no le da derechos a un pueblo que ha sufrido por muchos años por guerras civiles y ha sangrado demasiado y por eso hemos tomado ciertos pasos y si tenemos que involucrarnos más en eso estoy disponible y preparada para hacerlo", advirtió.



En el caso de Honduras, destacaron que es preocupante cómo, según informes del CNA, solo por corrupción se pierden más de 3,000 millones de dólares al año, que se traducen en la reducción de oportunidades y acceso a derechos fundamentales.



En ese sentido, Torres no solo sostuvo que se trabaja por crear mayor acceso a la justicia, sino que aseguró que la vicepresidenta de Estados Unidos se encuentra trabajando con empresarios, para llevar inversión a la creciente juventud de los países del Triángulo Norte, pero advirtió que la posibilidad de cambiar sus realidades pasa por saber elegir a sus gobernantes, "no podemos nosotros cambiar sus gobiernos, ese es el trabajo de los ciudadanos, son repúblicas. No podemos nosotros hacer eso", manifestó.



En el primer foto también participó Michael Camilleri, representante de USAID, quien también destacó las dificultades que como organización en pro del desarrollo han tenido al trabajar en países donde imperan la corrupción y la impunidad, una mezcla dañina para los habitantes, quienes en su afán por cambiar su realidad no ven más salida que escapar.

Algunas de las cifras preocupantes que compartió es que según informes en su poder, Honduras pierde el 12.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) por corrupción, además, en 2019, 28% de los ciudadanos pagó sobornos para accesar a un servicio público y que también, un 47% de las personas que fueron víctimas de corrupción tienen probabilidades de migrar. Entonces, "estas cifras no solo afectan a la población, sino también a los intereses de Estados Unidos", concluyó Camilleri.