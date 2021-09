"Me remito a las autoridades para que investiguen": Reynaldo Ekónomo tras requerimiento

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de ser requerido por la Unidad de Apoyo Fiscal (Unaf) del Ministerio Público, por sus presuntos vínculos con el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el diputado por el departamento de Cortés, Reynaldo Ekónomo, salió al paso a desmentir cualquier implicación utilizando los medios de comunicación y a través de un comunicado público.





En horas de la mañana aprovechó el espacio brindado por un medio televisivo para asegurar que cualquier señalamiento en su contra "tiene claros tintes políticos con clara persecución", según él, porque el proceso electoral está cerca y las encuestas lo colocan en un lugar "de privilegio en el corazón de los sampedranos y sobre todo, en el departamento de Cortés".

Más tarde, el político nacionalista difundió un comunicado con su firma y fotografía en el que aseguró que "Una vez más hemos sido atacados con el flagelo de la mentira y la difamación", además de sostener que durante 10 años ha sido objeto de falsedades en su contra.

A continuación el comunicado de manera íntegra:

A mis familiares, amigos, compañeros, pueblo hondureño en general:



Una vez más hemos sido atacados con el flagelo de la mentira y la difamación.



Durante más de 10 años han tratado de desprestigiarme y perseguirme, y hoy a 8 semanas de las elecciones, vuelven a tratar de desestabilizar mi vida y buenas aspiraciones para la nación a través de la calumnia y de órdenes sin fundamento ni pruebas reales.



Me remito a las autoridades correspondientes para que investiguen a fondo y que pueda salir a flote la única y sólida verdad de transparencia y honestidad que siempre nos ha respaldado.



Mi deseo es que neustra honorabilidad e integridad no sea llevada en el viento ni destruida en redes sociales con dimes y diretes caprichosos que esconden en realidad intereses más oscuros de personas dañinas y con maldad.



Nunca me esconderé.

Nunca cederé en mi deseo que la verdad prevalezca y sobre todo en mi vida. Si debiese algo, o hubiese hecho algo, hace años estaría ante la justicia, sin embargo, he sido respaldado por los valores que me han sido inculcados pero sobre todo, la protección y gracia que solo proviene de JESUCRISTO, DIOS TODOPODEROSO.



La persecución en hombres de valor ha existido a lo largo de la historia, y no me indimida, de pruebas fuertes me he levando y nada es casualidad. Toda la tristeza que noticias tan llenas de maldad pueden generar solo me ayuda a ser más fuerte y que el verdadero anhelo que existe para ayudar a los demás siga siedo mi estandarte y forma de vivir.



Gracias a todos los que creen en mí.



Dios bendiga a mis perseguidores y opresores, de toda peste destructora el Señor ha de librarnos; en Él confiamos.





La acusación

De acuerdo a los primeros detalles que tuvo acceso EL HERALDO, el actual diputado firmó un contrato de emergencia para la instalación de un sistema eléctrico en el Seguro Social de San Pedro Sula, que fue sobrevalorado y que nunca fue entregado en su totalidad a la institución.

Inicialmente el contrato firmado por un monto de seis millones de lempira y después sin ninguna justificación se incrementó, pagando casi ocho millones de lempiras por el contrato.



"En un 30 por ciento hubo sobrevaloración y no se terminó el proyecto tampoco", declaró a EL HERALDO una fuente ligada a las investigaciones. Los fiscales pudieron detectar, además, que la empresa con la que se firmó el contrato emitió varios cheques a nombre de familiares cercanos del diputado Ekónomo.



El parlamentario sería acusado de fraude como cómplice necesario y lavado de activos. El caso fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a razón de que el diputado Ekónomo es un alto funcionario del Estado. En los próximos días, el pleno de magistrados de la CSJ designará el juez natural que conocerá este expediente y determinará si admite o no el mismo.



La Fiscalía ha solicitado que el requerimiento fiscal sea declarado en secretividad, por lo que no se descarta que incluya a otros funcionarios estatales.

