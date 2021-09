Reynaldo Ekónomo sobre presunta orden de captura: "Tiene tintes políticos con clara persecución"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El diputado nacionalista por el departamento de Cortés, Reynaldo Ekónomo, aseguró que la presunta orden de captura girada en su contra tiene claros tintes políticos en su contra, debido a su popularidad entre el pueblo de la zona norte del país.



"Es evidente que a ocho semanas de las elecciones presentan este requerimiento con claros tintes políticos con clara persecución hacia nuestra persona, obviamente porque las encuestas nos están ubicando en un lugar de privilegio en el corazón de los sampedranos y sobre todo en el departamento de Cortés", dijo en una llamada teléfonica a HCH.



Aseguró que es un hombre respetuoso de la ley y reiteró que se someterá a la autoridad tanto local e internacional.



"Mis abogados estarán presentando todo lo que se necesite y yo estoy aquí con la frente en alto, sin ocultarme ante nadie ni por nadie", afirmó el nacionalista.

Ekónomo dijo que el requerimiento fiscal presentado este martes no tiene "ni pies ni cabeza" porque él fue gerente por ocho meses en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en el 2011. "Después de 10 años vienen a presentar este requerimiento fiscal porque antes no tenían los méritos probatorios para presentarlo".



"Hoy, a ocho semanas de las elecciones hacen esto, como para dilapidar nuestra imagen y golpearnos políticamente, pero aquí estamos ni huímos ni corremos, siempre con la frente en alto", agregó.



Además, contó que cuando él estaba en la gerencia del IHSS no tenía la capacidad administrativa ni jurídica de emitir ni generar un contrato a nadie.



"Yo Reynaldo Geovanny Ekónomo Fúnes, jamás le di un contrato absolutamente a nadie, a ninguna constructora, a nadie que prestara servicios, menos a aquellos que han tenido negocios con el Seguro Social, no hay ni un tan solo contrato, y pido que lo presenten públicamente, que yo haya dado", reiteró.

Aseguró que el requerimiento fiscal está basado en el testimonio de una testigo protegido que ha sido acusado en reiteradas ocasiones.

Requerimiento fiscal

La mañana de este martes trascendió que el Ministerio Público solicitó ante la Corte Suprema de Justicia una orden de captura contra el diputado Ekónomo, sin embargo, las autoridades del Ministerio Público (MP) se mostraron herméticos ante el tema.

Un portavoz del ente dijo: "En el marco de la Operación Omega, en su novena fase, se ha presentado un requerimiento fiscal por delitos relacionados a la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y ahí nos quedamos con la información que podemos confirmar, ya que el tema de nombres, de delitos y de la dinámica de los hechos aún no podemos oficializarlos en tanto en la Corte Suprema de Justicia no se resuelva el tema de la admisión de requerimientos, pero más allá de eso, el tema de libramiento de órdenes de captura que solicitó en este caso concreto la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal que ha venido investigando este caso en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal".



Al parlamentario se le acusría de lavado de activos y por ser complice en el delito de fraude, según se conoció.