"Honduras es otra desde el inicio de mi gobierno": presidente Hernández en la ONU

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un contundente mensaje a los 192 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), envió este miércoles el presidente hondureño Juan Orlando Hernández en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Durante su comparecencia, de al menos 30 minutos, el mandatario abordó temas relacionados al impacto del cambio climático, los bajos precios internacionales del café, el papel del crimen organizado como "desestabilizadores de gobiernos democráticos" y la injusticia en la distribución de las vacunas anticovid a nivel mundial.

Cambio climático

En los primeros minutos de su discurso anual ante la Asamblea General, Hernández externó su preocupación por las consecuencias que trajo consigo el embate de los fenómenos ETA e IOTA en el territorio nacional y que dejaron pérdidas de alrededor "4,000 millones de dólares" al gobierno hondureño.

Al respecto, reprochó que "los Fondos Verdes del clima no llegan como deberían", por lo que, demandó que "los países industrializados cumplan con los compromisos a través" de los mismos.

Salud

El gobernante Hernández manifestó su inconformidad respecto a la gestión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en torno a la pandemia de la covid-19.

"La OMS no debe esperar los problemas para buscar las soluciones, no pueden estar desprevenidos para enfrentar esta o cualquier otra emergencia", indicó el mandatario.

En tal sentido, propuso "una transformación del sistema internacional de salud, en especial a la OMS debido a la inequidad reflejada en la distribución de vacuna contra el covid-19 a los países en vías de desarrollo".

Economía

De igual forma, el presidente hondureño habló sobre la transformación del país desde el inicio de su mandato hasta su último período de gobierno, donde destacó grandes avances en el ámbito económico y de infraestructura.

"A pocos meses de finalizar nuestra gestión, con gran satisfacción puedo decirles que esa Honduras (de 2014) es otra", sostuvo Hernández.



"Hoy en día, Honduras tiene las mejores cifras macroeconómicas de la región, gracias al buen manejo de las finanzas... Seguimos levantando la más grande infraestructura que un gobierno a hecho en Honduras", continuó diciendo ante la ONU.

Asimismo, "ahorramos millones de lempiras al Estado en la construcción de un Centro Cívico Gubernamental, el más moderno de la región". También, "invertimos y manejamos los recursos del pueblo hondureño con transparencia y diligencia durante estos ocho años de gobierno". Sin dejar de lado, que "seguimos trabajando en materia de transparencia y en la lucha contra la corrupción".

Violencia

El titular del Poder Ejecutivo subrayó que en 2014, cuando recibió el gobierno, "Honduras era el país más violento en la faz de la tierra y el más desigual en la región".

"Teníamos la tasa de homicidios más alta del mundo y fuimos el país por donde más pasaba la droga que entraba a Estados Unidos... decididos aprobamos una serie de leyes de seguridad que eran temidas por los narcotráficantes. Si miran estas medidas sabrán quién es quién", aseveró.



Y añadió que, durante su mandato, logró que "la tasa de asesinatos se redujera en casi 60%, salvando miles de vida cada año".

Narcotráfico

Haciendo una referencia a la plataforma de Netflix y a los productores de las narco-series, Hernández comenzó -una vez más- su discurso de combate "inigualable" a las redes del narcotráfico y a las estructuras criminales en el país.

"Bajo mi gobierno a través de la extradición se ha logrado que 44 narcotráficantes puedan estár hoy bajo la custodia de Estados Undios", compartió el presidente a sus homólogos.



"La extradición de hondureños, por primera vez en un siglo, solo serían tomadas por enemigos declarados del narcotráfico y crimen organizado. Nadie vinculado al narcotráfico o intimidado por los criminales, jamás tomaría estas medidas", dijo el mandatario en su defensa.

Posteriormente, señaló que "desarticulamos los principales carteles de droga más importantes del país... Los productores de Netflix están estudiando las grabaciones (hechas por la DEA durante reuniones de narcotraficantes en Honduras) donde los narcos se quejaban que a pesar de sus esfuerzos no podían arreglar nada conmigo".



"No soy alguien con quien (los narcotraficantes) puedan trabajar ni negociar. Cuando supieron que sería el próximo presidente, los narcos dijeron sin tapujos 'ahora sí nos van a derrotar'."

De igual forma, rememoró que en septiembre de 2014, "el FBI y la Embajada de Estados Unidos en Honduras me informaron de los planes de sicarios mexicanos y sus patrocinadores hondureños para matarme en Gracias Lempira".



Sin embargo, ante su defensiva y acciones en contra del narcotráfico, "los (narcos) dicen repetidamente que soy un tipo al que los criminales no pueden acercarse, porque me mantengo alejado, intratable, inaccesible y arisco".



A renglón seguido apuntó que los hondureños extraditados por delitos relacionados al tráfico de drogas, solo dan testimonios falsos en los tribunales con la "esperanza de obtener beneficios y vengarse".

"Si asesinos como Los Cachiros pueden obtener beneficios a cambio de dar falsos testimonios, el sistema de cooperación internacional no será sostenible", advirtió.



"Honduras está comprometida en la lucha contra el narcotráfico", concluyó manifestando el presidente Juan Orlando Hernández.

