Personal médico protesta en reclamo por plazas frente a la Secretaría de Salud  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-"¡Queremos las plazas!", clamaba el personal de Salud en un plantón que se llevó a cabo la mañana de este martes frente a la Secretaría de Salud, en la capital hondureña.



"Estamos indignados, nos hemos pronunciado enérgicamente por la manera en que se están asiganando las plazas", dijo uno de los médicos que se encontraba en la protesta.



"Ha habido una mala interpretación, desigualdad, las autoridades de la Secretaría de Salud han maquinado la manera de cómo entregar las plazas a personas afines a ellos, en la Metropolitana de igual manera", aseguró en relación a la denuncia que presentó el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) sobre cómo la ministra le dio plazas a dos de sus hijos y a una nuera.

LEA: ¿Cuáles son las pruebas contra la ministra de Salud y de qué la acusa el CNA?



"Señora ministra Alba Consuelo Flores, la historia la va a juzgar a usted, las personas se recuerdan no por sus palabras, por decir que no es corrupta o que hace las cosas de una manera legal, las recuerdan por sus acciones", reclamó otro de los afectados.



Y es que, según los datos brindados por los asistentes, son cerca de 1,200 personas que laboran en las diferentes áreas de Salud en la primera línea contra el covid, que fueron contratadas para ayudar durante la pandemia y que ahora exigen una plaza permanente.



Los manifestantes llegaron con pancartas en las que cuestionaron el accionar de la titular de Salud. "Como no soy su nuera y no me dedico a escanear papeles no me da mi plaza que con esfuerzo me he ganado", dice uno de los carteles, en alusión a la denuncia hecha por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) sobre el presunto favoritismo de Flores para otorgar plazas y aumentos salariales a familiares y conocidos.

ADEMÁS: Ministra de Salud: 'Es difícil para mí, con tanta ocupación, atender goteras'



"Ella no está apta para este puesto, porque ella no sabe absolutamente nada de lo que pasa en un hospital, ella nunca ha estado en una sala, no sabe cómo colocar unas puntas nasales y mucho menos sabe colocar un tubo endotraqueal a un paciente grave, ella está haciendo una injusticia", reiteró el personal médico durante el plantón.





Denuncia del CNA

Por presuntamente favorecer a sus familiares con plazas laborales, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció el lunes a la ministra Flores, por cinco delitos de abuso de autoridad.

A través de un documento de 47 páginas, el CNA detalla cómo actualmente dentro de la Sesal hay varios familiares que fueron favorecidos con plazas por parte de la funcionaria, así como aumentos salariales.

El CNA asegura que recibió de "manera anónima un relato de hechos que involucraban la participación directa de ciertos servidores públicos de la Sesal, de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (Sefin) y de la Dirección General de Servicio Civil (DGCC), en la premeditación y comisión de una serie de actos como parte de un plan bien estructurado que permitiría favorecer de manera ilícita a algunas personas, entre ellas, sus dos hijos y una nuera de la señora ministra de la Secretaría de Salud".

Además, la denuncia agrega que la ministra ha otorgado aumentos salariales con valores superiores al 70% de la mensualidad base.