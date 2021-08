Despiden a personal de salud del triaje de La Ceiba  

LA CEIBA, HONDURAS.-Más de 30 empleados del triaje ubicado en el gimnasio José Simón Azcona de La Ceiba, zona norte de Honduras, fueron despedidos este lunes, según lo confirmó el ministro de Comité Permanente de Contingencias (Copeco), Max Gonzáles.



“Realizamos un estudio de la cantidad de personal que había con relación al flujo de pacientes que atienden, que estamos hablando de unas 79 personas al mes. Había personal supernumerario, más de lo que Copeco puede pagar”, declaró el ministro Gonzáles.

Agregó que "cabe destacar que los empleados que quedaron, un total de 38, pasan a formar parte del personal de Copeco, ya que antes solo estaban por contrato”.

Represalias

Los empleados que fueron cesanteados denunciaron que fueron despedidos por represalias, porque ellos son los que han estado denunciando la falta de pago en este centro de atención para pacientes covid.

Los médicos y enfermeras denunciaron que no recibían su salario desde hace cuatro meses, por lo que estuvieron en huelga de brazos caídos por algunas semanas.



“Aquí solo se han quedado los que son afines al partido de gobierno. No les gusta que les digan la verdad, pero aquí el triaje lo han politizado. En el listado que quedó hay personas que no trabajan aquí y han contratado personal nuevo que son reconocidos nacionalistas”, declaró el doctor Samir Rodríguez.

