UNAH presenta recurso de inconstitucionalidad contra las ZEDE en la CSJ

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) presentaron este miércoles un recurso de inconstitucionalidad en contra de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).



Fue el rector de la máxima casa de estudios, Francisco Herrera, quien llegó en compañía de varios abogados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer la acción en la Sala de lo Constitucional.



"Somos una universidad que consideramos absolutamente irresponsable que nos quieran comparar con Zedes y con gente que ni siquiera ha nacido en esta tierra. Por esa razón tenemos que defender a nuestra universidad", dijo el rector frente a la CSJ.

Herrera: "El recurso que se presentó es porque no queremos tener nada que agreda a la educación nacional. Nosotros estamos en defensa de la educación".



"No podemos tolerar de que se le entregue la posibilidad de regir la educación en un territorio nacional que prácticamente será como otra república en el país", agregó Herrera.



Asimismo, dijo que se presentó el recurso confiando en la justicia por parte de la CSJ.



Herrera dijo que no considera correcto los anuncios en la televisión que comparan la autonomía de la Alma Mater con la de las municipalidades y con las ZEDE. "Lo consideramos un insulto a nosotros y estamos completamente en contra del proyecto de ley", afirmó.

Explicó que en el documento se argumentó con todos los artículos inconstitucionales que fueron agredidos y ellos como parte la UNAH deben velar por la Educación Superior en Honduras.



Anteriormente, la UNAH dijo que de no recibir una respuesta favorable, se recurrirá a instancias internacionales para que las ZEDE sean declaradas inconstitucionales.

Instituciones como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) han sido las instituciones que más se han pronunciado en contra de las ZEDE.



Este último presentó ante el Congreso Nacional una iniciativa para derogar las ZEDE con el respaldo de más de 15 mil hondureños que firmaron.

