Los diputados hondureños ahora gozan de cinco blindajes

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No solo por irregularidades y sesiones virtuales el actual Congreso Nacional pasará a la historia, sino también por los blindajes que ha aprobado la junta directiva y demás diputados para no incurrir en responsabilidades de ningún tipo.

A estas corazas admitidas desde 2019, es decir, durante la segunda legislatura, se le suma una nueva que fue respaldada por el 86% de los votos, un 9% que se opuso y el 5% de abstenciones, constató EL HERALDO.

A través de la resolución 01-2018, la congresista del Partido Nacional, Sara Medina, quien fue acusada en el caso Pacto de Impunidad, incluyendo los demás directivos del órgano unicameral quedaron eximidos de cualquier sanción por haber firmado documentos legislativos que hayan sido enmendados a través de una fe de erratas.

“Eximir a la diputada Sara Ismela Medina Galo de cualquier tipo de responsabilidad por la firma estampada como secretaria de este Congreso Nacional en el decreto 141-2017 del 18 de enero de 2018 y que se envió a publicar a La Gaceta con errores de contenido en el artículo 238, ya que la diputada no incurrió en ningún tipo de infracción, por lo tanto no tiene ninguna de las responsabilidades de las señaladas en penúltimo párrafo del artículo 10-A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo por cumplir con sus obligaciones legislativas, por tanto no puede ser sancionada por realizar sus obligaciones en el ejercicio de la función parlamentaria y como miembro de la junta directiva”, subraya el segundo numeral.

La congresista Sara Medina, acusada por falsificación de documentos públicos y señalada en la lista Engel, es la principal beneficiada. Foto: El Heraldo

Extensión de beneficio

De manera extensiva lo dispuesto en el párrafo anterior se aplica a todos los diputados que previo a la emisión de la presente resolución hayan firmado documentos legislativos, dictámenes, decretos que posteriormente hayan sido enmendados con una fe de erratas, incluyendo las fe de erratas. La aprobación de reformas a artículos del Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2018 por el manejo inadecuado del Fondo Social Departamental (FSD) y reducción de penas para varios ilícitos del nuevo Código Penal forman parte de este blindaje.

