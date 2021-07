Hospital Escuela reporta colapso en las salas de pacientes de covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los centros de atención médica se vuelven insuficientes ante la creciente ola de contagios de covid-19 en Honduras. En las últimas horas, las autoridades del Hospital Escuela informaron que el principal centro asistencial del país se encuentra saturado de pacientes positivos al covid-19.



La situación es tan crítica, que se vieron obligados a convocar a una conferencia de prensa en la que advirtieron que no solo está colapsado, sino sobrecargado de personas contagiadas con el virus, pues en un afán por salvar más vidas, han tenido que habilitar más camillas.



"Está colapsado, el sistema de salud está viviendo una situación peor que la del año pasado. Por ejemplo: tenemos ocupaciones que sobrepasan el 100% en las áreas covid, tenemos áreas donde teníamos espacio para 30 pacientes y ahora hay 34 en camillas, seis embarazadas y en la UCI covid seguimos arriba de 100% y ya no podemos habilitar más espacio porque no hay dónde, ni quién los atienda", dijo preocupado el doctor Osmín Tovar, director del centro asistencial.

Por su parte, el subdirector del Hospital Escuela, el doctor Franklin Gómez, informó que se está a punto de superar el total de muertes por covid-19 que se registraron durante todo el año pasado en el centro médico.



"Hemos superado los números del año pasado. Tuvimos 778 defunciones desde marzo hasta diciembre y en lo que va del año ya tenemos 673 defunciones por covid", detalló.



"La población debe saber que si sigue enfermándonse no vamos a poder atenderla y se va a morir un montón de gente", concluyó Tovar, al tiempo que lamentó la falta de recursos y personal humano para afrontar la crisis generada por la pandemia.

Sin visitas

Las autoridades del hospital capitalino agregaron que debido a esto fue que también se tomó la decisión de prohibir las visitas de familiares al Hospital Escuela, pues con ello se evita un mayor número de contagios.



Fue el pasado miércoles 14 de julio cuando se dio a conocer la restricción a través de un comunicado, en el que se detalló que quien desee saber información sobre sus familires ingresados en el centro deberán llamar a los teléfonos: 2232-2322 (disponible las 24 horas), 9480-1269 y 2232-0935 para pacientes con covid-19.

