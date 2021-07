"Si no puedo ir allá, no voy": Porfirio Lobo tras sanción para ingresar a Estados Unidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Si no puedo ir allá no voy, estuve 20 años sin visa, ¿cuál es el problema?", dijo este martes el expresidente hondureño, Porfirio Lobo Sosa, en respuesta a la disposición de Estados Unidos de no permitirle el ingreso ni a él ni a su familia al país norteamericano debido a sus presuntos actos de corrupción.

El anunció hecho por Antony Blinken, secretario de estado de Estados Unidos, se dio justo en la antesala de la repetición del juicio contra la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, acusada del desvío de 12 millones de lempiras de las arcas del Estado.

A través de un tuit, Blinken comunicó que "los actos corruptos del expresidente de Honduras (Porfirio) Lobo socavaron la democracia" en el país centroamericano y por ende, estaba designando a él y a sus parientes inmediatos como no elegibles "para ingresar a los Estados Unidos".

Seguidamente, afirmó que el gobierno estadounidense permanece unido con sus socios en Honduras en su lucha contra la corrupción.

Former President of Honduras Lobo’s corrupt acts undermined democracy in Honduras. I am designating Lobo and his immediate family members as ineligible for entry into the United States. We remain #UnitedAgainstCorruption with our partners in Honduras.