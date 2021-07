Fuerzas Armadas: 'Se meterán explosivos para destruir la carretera' en Biósfera del Río Plátano

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con cargas explosivas especiales que no dañen el ecosistema se destruirán puntos específicos de la carretera ilegal que se construye en la Biósfera de la Reserva del Río Plátano, además se anunció la creación de un destacamento militar interinstitucional permanente para frenar cualquier futura iniciativa de construcción. EL HERALDO conversó con el coronel Juan Ramón Hernández, director del Comando de Apoyo a la Protección de Ecosistemas de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA), para conocer las acciones en torno a la protección a la reserva, declarada como Patrimonio de la Humanidad.

¿Continúa la construcción de la carretera ilegal en la Reserva de la Biósfera del Río Plátano?

No, nosotros ahorita la frenamos a través de nuestra presencia, pasamos sobrevolando, entrando a lugares inhóspitos a pie para tener permanencia y bloqueamos la entrada a la maquinaria y la que estaba ha salido, la gente dejó de trabajar por las acciones que se tomaron.

¿Se les había salido de control la situación en la zona?

Siempre hemos realizado reconocimientos aéreos y terrestres, tenemos siete puestos en la zona núcleo, esa carretera desde Cielo Azul hasta Krausirpi se desarrolló un poco más durante el tiempo de la pandemia el año pasado. Nosotros tenemos conocimientos de algunas brechas que se dan ahí y lo que hacemos es levantar los informes, pasárselos a las Fiscalía Especial del Medio Ambiente, luego esperamos las órdenes de los juzgados, FF AA, ICF, Fiscalía del Medio ambiente, PGR, debemos trabajar en conjunto porque de nada sirve que nosotros los militares andemos metidos allá si cuando capturamos a alguien en zonas inhóspitas tenemos que soltarlos por la parte legal, porque si los andamos 10 o 15 días prácticamente violentamos los derechos humanos.

Las Fuerzas Armadas identificaron los puntos estratégicos de la carretera que serán destruidos. Foto: El Heraldo

¿Qué planificación tienen preparada las FF AA para frenar la carretera ilegal?

Reconocimos el eje carretero desde Cielo Azul a Krausirpi, identificamos dónde vamos a tener nuestros puestos avanzados logísticos, dónde va a estar el helipuerto para que caiga la nave, tenemos identificado los lugares con el Batallón de Ingenieros donde van a utilizar las cargas, ya está planificado tener un destacamento interinstitucional en Krausirpi, ya está identificado el terreno que fue donado por los tawahkas, con presencia de las FF AA, ICF, Fiscalía del Medio ambiente, PGR. Le puedo decir con plena seguridad que solo esperamos la orden para neutralizar el eje carretero, no importando lo que tenemos que utilizar, la orden se va a cumplir; identificamos los puntos que vamos a destruir, no se puede meter maquinaria, se meterán cargas explosivas en la carretera, hacer zanjas, es un explosivo especial que no es dañino con el medio ambiente, hicimos un censo porque hay unas nueve haciendas en la zona.

¿Qué otras acciones se pueden realizar en la zona?

Se necesita más presencia de las otras instituciones, nosotros tenemos presencia, pero ellos no; se debe fortalecer la Fiscalía del Medio Ambiente, solo hay seis fiscales, ha habido descontrol en la explotación controlada que brinda el ICF, le dieron oportunidad a personas que se establecieran ahí o cerca y ellos fueron avanzando, se necesita agilizar el tema de las personas capturadas.

La carretera construida por personas misteriosas pone en riesgo las zonas arqueológicas de La Mosquitia. Foto: El Heraldo

