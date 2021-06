Hondureños no podrán ingresar con perros a Estados Unidos

La prohibición entrará en vigor a partir del 14 de julio de 2021 porque Honduras no es un país libre de rabia canina. Foto: Pixabay

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La prohibición del gobierno de los Estados Unidos de no permitir el ingreso de perros provenientes desde más de 100 países del mundo, entre ellos Honduras, podría traer implícito algo más grave.

La decisión fue tomada por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y entrará en vigor a partir del 14 de julio del presente año.

Las más de 100 naciones vetadas por el CDC es donde la rabia canina no ha podido ser controlada como debería, anunció la institución el lunes recién pasado.

La situación es grave

Rafael Navarro, criador de perros y representante de Honduras en competencias caninas internacionales, dijo a EL HERALDO que “lo más triste es que las autoridades se llaman al silencio, ni la Secretaría de Salud, ni la Secretaría de Agricultura de Ganadería (SAG) ni el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) se han manifestado al respecto”.

Navarro argumentó que “nosotros hemos pensado que durante décadas hemos luchado con la rabia y hoy Estados Unidos nos sanciona porque no hemos logrado nunca estar fuera de la lista de alto riesgo”.

El experto enfatizó que “a partir del 14 de julio los hondureños no van a poder llevar perros y tampoco podrán exportar ninguna otra especie de animal; no solamente la restricción es para perros. La situación es grave y no quieren decirlo”.

