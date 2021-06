Voces del Bicentenario: Urge generar más empleos y ambiente para inversión

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La creación de un entorno favorable que promueva el crecimiento económico inclusivo y la generación de empleos de calidad; la creación de un entorno propicio para la inversión y la recuperación de empleos, propone Juan Carlos Sikaffy de cara al Bicentenario.

Al igual que el empresario, representantes de diversos sectores del país están claros que la recuperación de Honduras pasa por garantizar el bienestar de los hondureños, creando oportunidades para las mipymes, garantizando el acceso a la salud y construyendo más hospitales, además de mayores oportunidades de educación.

Estas voces de la sociedad coinciden en que hay que consolidar la democracia, que haya seguridad jurídica, mayor inclusión y equidad, y ven a la industria de la construcción como un estamento estratégico ante la crisis.

Estas son las voces del Bicentenario:

Doctor Armando Euceda, exviceministro de Educación.



La educación debe ser un tema de Estado

Debemos apostar a un cambio en el grupo político, clase política, que está conduciendo el país. No entienden o no quieren entender que la educación es sinónimo de desarrollo, crecimiento, conquista de la felicidad de esta generación. Lo ha sido siempre. Aquí no hay que andarse por las ramas, si continúa el mismo enfrente de la formulación de las políticas públicas, presupuesto, el país no tiene futuro, aunque hagan promesas en tiempo de campaña.

Primero hay que poner a gente con mayor lucidez. El país necesita que ante la crisis paradigmática se tengan soluciones con una visión de gente nueva, que sepan que es un tema de Estado y no un tema de campaña en momentos de elecciones. La situación es difícil. Se puede resolver si despierta la juventud.

Analista económico Carlos Urbizo.

Hay retos grandes, el más importante, la democracia

No es una celebración, es una conmemoración al recordar lo que ha sucedido, afirma el analista económico Carlos Urbizo.

No fue una independencia lo que ocurrió en 1821 sino una descolonización, es decir que dejamos de ser colonia de España pero no somos la nación libre, soberana e independiente que quisiéramos ser, aunque no hay una independencia absoluta de nadie.

Lo bueno, bueno está y dejémoslo así porque hay que atacar lo malo. El pueblo no ha podido gozar de un bienestar porque no hemos tenido democracia en 200 años.

Hay retos grandes y el más importante es la democracia y es una gran deuda pendiente. No solo es la pobreza, falta de empleo, la corrupción, la impunidad, porque el poder lo adquirieron las élites en 1821 y partiendo de ahí sigue igual de fondo aunque cambie de forma.

Osmín Bautista, empresario de la construcción.

Industria de construcción es estratégica ante la crisis

El empresario de la construcción Osmín Bautista dice que en el Bicentenario de nuestra emancipación de España quizá lo positivo es que somos parte del concierto de naciones soberanas con tremendos retos por alcanzar en lo económico, social, jurídico y sobre todo consolidar nuestra frágil democracia. Tenemos que lograr alcanzar un crecimiento con inclusión, justicia y más equitativo y minimizar la polarización de nuestra sociedad.

La industria de la construcción siempre se cierne como un estamento estratégico ante la crisis para la generación de empleo.

Afirma que las iniciativas que se avizoran son esperanzadoras para lograr el crecimiento sostenido cuando la inversión en infraestructura productiva y social es coherente con el crecimiento del país.

José Manuel Matheu, exviceministro de Salud.

Urge que se construyan al menos cinco hospitales

Primero, elegir a gente que sepa en la Secretaría de Salud, que el gobernante que llegue le interese la salud pública. Hay que formar más enfermeras, médicos y especialistas.

Y urge de nueva infraestructura hospitalaria. Por lo menos cinco, uno de politraumatología en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula. Podrían ser hospitales de 100 camas que responden a emergencias para no cargar el Hospital Escuela y al Mario Catarino Rivas.

Otro es el hospital del IHSS de San Pedro Sula y otro sería el médico quirúrgico y para el Seguro de la capital ya que con el huracán Mitch se perdió el del barrio Abajo. Y un quinto sería un verdadero hospital en Roatán.

Se podría vender servicios médicos a las compañías de seguro de Estados Unidos, eso se llama turismo en salud, se hace en otros países.

Empresario Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep.

Reactivar la economía y salvar a las empresas

El Bicentenario se desarrolla en el marco de la peor crisis sanitaria y económica del país derivada de la pandemia del covid-19 y de las tormentas Eta y Iota.

Todos los esfuerzos, de toda la institucionalidad del país y donde destacamos el rol del sector empresarial privado es la de reconstruir el país, reactivar la economía, salvar las empresas que están de pie aún, sobre todo la mipyme, y por encima de todo recuperar los empleos perdidos para el bienestar económico de los hogares hondureños.

Como Cohep estamos claros que el país debe enfocar todos sus esfuerzos en tres grandes aspectos que limitan su crecimiento inclusivo: el capital humano; marco regulatorio y la seguridad jurídica y crimen.

Debemos apostarle a la salud, educación, seguridad alimentaria, mipymes...