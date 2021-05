Alcaldes hondureños agradecidos por donación de vacunas de El Salvador

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los alcaldes de siete municipios de Honduras que solicitaron la donación de vacunas contra el covid-19 al presidente salvadoreño Nayib Bukele, agradecieron el gesto solidario del mandatario del país vecino.



Fue a través de su cuenta de Twitter que Bukele confirmó el donativo y además instruyó al ministro de salud de ese país, Francisco Alabí, contactar a los alcaldes para otorgarles los inmunizantes.

Así partieron a El Salvador...

Este lunes los jefes municipales se reunieron en Tegucigalpa para partir a El Salvador, donde tienen pactado un encuentro con el funcionario de salud y muy posiblemente con Nayib Bukele.



Al ser abordados por los medios de comunicación, los alcaldes aprovecharon para agradecer al gobierno salvadoreño.



"Nosotros vamos con la buena intención de traer biológicos para toda la población de nuestros municipios. Estamos agradecidos con el pueblo hermano de El Salvador con esta loable donación que nos están haciendo ya que la población de nuestro país lo necesita", dijo David Castro, alcalde del municipio de Cedros, Francisco Morazán.

Asimismo, el edil agregó que la entrada de estas vacunas al país no deberían traducirse en un problema porque incluso ya se contactaron con la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, para la utilización de la cadena de frío para conservar los inoculantes.

Arsa podría impedir el ingreso de las vacunas

El alcalde del municipio de Colinas, Santa Bárbara, Amable Hernández, manifestó su preocupación luego de conocer una información en donde la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) podría no permitir el ingreso de la vacuna si esta no cumple con los requisitos establecidos por esta institución.



"Hemos tenido acceso a las declaraciones de la ministra de Salud que el día de ayer dijo que no íbamos a tener problemas con el ingreso de las vacunas, pero ya hoy publicó unas declaraciones que si las vacunas que nos va a donar El Salvador no son aprobadas por Arsa no las van a dejar entrar".

"Lo que sea, bienvenido, porque nuestro pueblo lo necesita"

El alcalde de Manto, Olancho, José Chirinos, indicó que no tienen un número prestablecido de las vacunas que solicitarán a El Salvador, sin embargo, mencionó que esperan conseguir una buena cantidad y intentarán adquirir más a través de otras gestiones.



"Nuestro propósito es vacunar a toda nuestra gente, pero eso ya es decisión del presidente (Nayib Bukele) con cuánto nos va a apoyar y lo que sea, bienvenido, porque nuestro pueblo lo necesita, los adultos mayores lo necesitan y nosotros, aunque estemos jóvenes, necesitamos inmunizarnos", dijo.

"Nuestra petición ha sido por la necesidad de la salud de nuestro pueblo"

Por otro lado, el alcalde de Santa María del Real, Olancho, Carlos Galeano, expresó que la falta de vacunas en el país los ha obligado a tener que solicitar el apoyo de El Salvador para inmunizar a la población ante el repunte de casos de coronavirus en sus respectivos municipios.



"Lo de nosotros es una necesidad, no porque tengamos problemas con el gobierno, nada que ver. Dios me está escuchando que nuestra petición ha sido por la necesidad de la salud de nuestro pueblo, no por pelea politicamente".

Asimismo el edil de este municipio manifestó que viajan a El Salvador con la intención de solicitarle al gobierno de ese país que los apoye con todo lo que puedan y resaltó que recibieron con mucha alegría la noticia de que recibirán esta ayuda por el presidente Nayib Bukele.



De igual manera Galeano indicó que si el gobierno de Honduras estuviera avanzado con el proceso de vacunación no se verían obligados a tener que pedir el apoyo de El Salvador.

Es necesario tomar medidas para contrarrestar la pandemia

Más allá conseguir las vacunas para inmunizar a la población, los jefes municipales saben que también es de suma importancia aplicar las medidas efectivas para contrarrestar la pandemia en el territorio nacional.



José Avelar, alcalde de Arada, Santa Bárbara, destacó la importancia de seguir aplicando estos protocolos de bioseguridad para así, de la mano de la vacunación a la población, se pueda ir contrarrestando la pandemia del covid-19.

"Nosotros necesitamos como pueblo hondureño tomar medidas que nos ayuden a contrarrstar esta pandemia y la mejor medida es inmunizar a la población. Es por eso que nosotros hemos alzado nuestra voz a los pueblos y gobiernos del mundo para que nos ayuden".