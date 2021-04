Evitar aglomeraciones es vital en lo que queda de la Semana Santa, advierten expertos

Carlos Girón Pineda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras celebra la Semana Santa, una época en la que en circunstancias normales es habitual viajar, pero como se atraviesan momentos atípicos se aviva la incertidumbre sobre qué hacer para evitar el contagio de coronavirus durante el feriado.

La suma de medidas de bioseguridad es lo único que reducirá las probabilidades de contagio: el uso de mascarilla, el distanciamiento físico de al menos dos metros, los espacios con circulación de aire, la higiene y la menor exposición posible.



Nunca habrá cero riesgo. Pero si va a salir en lo que resta de la Semana Mayor, mejor contar con las herramientas para sacar de la ecuación situaciones innecesariamente arriesgadas.

Las autoridades recomiendan (en primera instancia) pasar lo que queda del feriado con la burbuja familiar y, si se sale de ese contexto estable, tendrá que tomar precauciones pertinentes.

Mantenerse en el círculo familiar con el que viaja es clave para contener el contagio. Foto: David Romero/ EL HERALDO







Mientras centenares de veraneantes ya están disfrutando de las playas u otros puntos turísticos, Honduras contabiliza casi 190,000 infectados y más de 4,600 decesos producto del coronavirus.



La Semana Mayor, más allá del control en las actividades religiosas, trae consigo otro reto similar para los movimientos turísticos que, si bien no han representado un factor de contagio importante, no se deben relajar por ningún punto las medidas de autocuidado.

No hay una única encrucijada, no es un todo o nada.



Existen muchas alternativas, pero hay tres factores que son decisivos: las personas con las que nos agrupemos, las condiciones del lugar en el que nos juntemos y la forma en que hagamos ese proceso.

Este feriado, al que solo le queda hoy y el fin de semana, es una fecha caracterizada por la convivencia y la aglomeración, pero este año persiste el riesgo de contraer coronavirus.



Expertos dicen que el asueto, como se celebraba antes de la era coronavirus, “tiene una serie de características que pueden hacer que sea la tormenta perfecta del contagio por covid-19”.



Aglomeración de personas, espacios cerrados (menos recomendados) o abiertos (es más favorable), individuos pertenecientes a los grupos de riesgo y el incumplimiento de la bioseguridad son los factores que pueden convertir a la post Semana Santa en una tragedia, estimó Daniel Fernández, médico que ha estado en la primera línea de combate del virus.

“Siga en casa”

La titular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, recomendó como disposición primordial a la población abstenerse de salir durante la Semana Santa para evitar la propagación del covid-19.



“Lo mejor es quedarse en sus casas disfrutando con sus familias”, planteó, al mismo tiempo que advirtió que la positividad de coronavirus en Honduras se mantiene alta.



La funcionaria, sin embargo, dijo que en caso de que la ciudadanía decida salir en lo que resta de la Semana Mayor será vital cumplir a cabalidad la bioseguridad para disminuir la posibilidad de contagio del virus.

“Por favor, rogamos que se cumpla con la bioseguridad. Debe hacerlo por su bienestar y por el de su familia”, comentó.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), en tanto, sugirió de igual manera que “lo mejor es quedarse en casa en Semana Santa”.



Además, las autoridades de la institución exhortaron a la población que se moviliza a los distintos puntos de recreación del país a respetar estrictamente las normas de autocuidado.



No obstante, ha sucedido todo lo contrario: balnearios llenos, playas abarrotadas, centrales de buses colapsadas por la cantidad de individuos y, como si fuera poco, las aglomeraciones han sido lo más común de ver por parte de la población.

Contención

Entre los puntos torales como medida para evitar lapropagación del covid-19 está que las excursiones están suspendidas, una prohibición que ha dejado más de 220 unidades sancionadas y una docena decomisadas en el territorio nacional.



El común denominador de las acciones antes mencionadas ha sido el exceso de pasajeros en los vehículos y el incumplimiento de la bioseguridad, detallaron autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

Después de un año sin asuetos, los veraneantes se desplazan de manera masiva por la festividad de la Semana Santa. Foto: David Romero/ EL HERALDO







Otra limitante es que las discotecas y bares han permanecidos cerrados con el afán de evitar aglomeraciones, una medida indispensable para frenar al virus.

Hospitales colapsados

Expertos han lamentado que la población le ha perdido el miedo al coronavirus. Pero la situación se vuelve más hostil porque “a varios ni les importa la bioseguridad”, reprochan galenos entrevistados por EL HERALDO.



Un ejemplo de las teorías de los togados es que antes de que comenzara la Semana Santa, las distintas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales de Honduras ya estaban saturadas.



La situación se agrava aún más: en las salas covid-19 y en los centros de triajes hay pacientes esperando un cupo para poder ingresar a la UCI.

El feriado de Semana Santa dejará muchos infectados y varias muertes, advierten los expertos, por eso es vital el autocuidado. Foto: David Romero/ EL HERALDO







Esta opción de cupo solo ocurre si un paciente fallece (que es lo más frecuente) o si el interno logra recuperarse (que es lo menos frecuente).

Y como si fuera poco, Flores señaló que la capacidad de los hospitales del interior del país sobrepasó su límite.

“Es necesario cuidarnos. Cumplamos con la bioseguridad”, recalcó la funcionaria para lo que queda del feriado.



“Si realmente las personas quisieran no infectarse no se hubiesen desplazado a las playas u otros lugares”, exhortó el infectólogo Tito Alvarado.



“Es lamentable lo que ha pasado”, agregó el integrante de la plataforma Todos contra el Covid.

Consecuencias

Equipos de alto flujo de aire, dotación de más camas hospitalarias, abrir los triajes que han cerrado e inaugurar más salas covid recomendó Elsa Palou, exsecretaria de Salud, como acciones primordiales para enfrentar lo que se viene producto de la pandemia.



“Después de este feriado de Semana Santa no hay ninguna duda que vamos a tener un repunte de casos graves en todos los hospitales del país”, estimó.



En ese sentido, Harry Bock, jefe de la Región Metropolitana de Salud, aseveró que a mediados de abril se empezarán a ver las consecuencias del feriado de la Semana Mayor.

Después de un año sin asuetos, los veraneantes se desplazan de manera masiva por la festividad de la Semana Santa. Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO







El galeno señaló que habrá un incremento de casos y decesos, como lo que pasó en enero, después de las fiestas de diciembre de 2020.No obstante, para Selvin Barralaga, subsecretario de Turismo, es fundamental que los veraneantes hagan desplazamientos en lo que queda del asueto para contribuir con la economía nacional.



El funcionario detalló que por causa de los confinamientos se registraron pérdidas de más de 35,000 millones de lempiras al sector turismo, números que tienen en vilo a este rubro.



“Sí se puede hacer turismo con todas la medidas de bioseguridad. Vaya a lugares abiertos y evite las aglomeraciones”, recomendó el segundo al mando de la industria sin chimenea.

