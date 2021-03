Hospital móvil de Tegucigalpa ya no atenderá a pacientes de covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El hospital móvil de Tegucigalpa cerrará sus puertas a pacientes enfermos de covid-19, así lo informó el director del Hospital Escuela (HE), el doctor Osmin Tovar.



Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, el médico detalló que la unidad de salud que tuvo un costo aproximado mayor a los ocho mil dólares no cumplió con los requisitos mínimos para tratar la enfermedad viral, por lo que no les quedó más opción que desistir de su uso y destinarlo para otro fin.



"No fueron diseñados para enfermedades transmitidas por la vía respiratoria", expicó Tovar, quien dijo que entre los factores negativos dentro del hospital móviles estaba la mala ventilación y que estos módulos fueron diseñados "para cirugía de guerra" y es el uso que le intentarán dar a partir de este día.

"En el hospital modular se sacará la mora quirúrgica porque este no tiene las condiciones que nosotros queríamos para reducir el riesgo de contagio de las enfermedades respiratorias, solamente fue diseñado para cirugía de guerra. Tiene la infraestructura para la cirugía de guerra y eso es lo que vamos a aprovechar nosotros que tenemos un año de retraso en cirugía ambulatoria", detalló.



Según el galeno, una vez que los pacientes de áreas como ortopedia y otras patologías sean intervenidos y se recuperen satisfactoriamente en el hospital móvil serán dados de alta y podrán ir a su casa, solo en caso de complicaciones serán llevados al HE.

¿Qué pasará con los pacientes covid?

Tovar adelantó que se habilitará el tercer piso del principal centro médico del país para atender a los pacientes positivos al virus y que además, se logrará ampliar el número de camas, pues pasarán de tener 12 camas en el hospital móvil a 24 en el Hospital Escuela.



Tovar no descartó que pueda suceder lo mismo con los restantes seis hospitales móviles, pues aunque esos no están bajo su dirección, sus colegas han denunciado la falta de condiciones para operar.

