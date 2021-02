TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un cuarto paro respiratorio acabó con la vida de la doctora Karen Tábora, víctima del mortal coronavirus, informó el tío de la profesional de la medicina.



"Hicimos todo lo que se pudo, pero no se logró. Nos informaron que tuvo un cuarto paro respiratorio", expresó el pariente de Tábora, en las afueras del Hospital Escuela de Tegucigalpa.

La doctora fue trasladada este viernes desde Gracias, Lempira, oeste del país, hacia Tegucigalpa, para salvarle la vida.



Sin embargo, su delicado estado de salud le provocó la muerte solo horas después de ingresar al máximo centro asistencial del país.



"Era una buena niña, muy dada a las personas, si no tenían dinero no les cobraba. Era una doctora excelente", dijo el tío.



Entre lágrimas, el entrevistado le pidió a los hondureños cuidarse y protegerse, ya que el covid-19 ya le quitó dos familiares y amenaza la vida de al menos dos parientes más.



Por su parte, el hermano de Tábora, quien viajó con ella hasta Tegucigalpa, dijo que su hermana murió ayudando a otras personas.



"Ella hizo todo por muchas personas infectadas, pero Dios sabe porqué hace las cosas", lamentó.



Reveló que el 26 (de enero) perdimos a mi mamá tía, mi mamá está internada, mi tío está con oxígeno. Es algo duro, la verdad no vemos que haya un cambio", expresó.



El joven detalló que dentro de su familia hay siete contagiados, "pero creemos en Dios y confiamos que nos sacará de esto", puntualizó.

