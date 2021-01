Gobierno insta a continuar con los centros de triaje

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Juan Orlando Hernández, presidente de la República, envió un mensaje claro a los alcaldes del país a mantener abiertos los centros de triaje en sus municipios. “Aquí lo que está de por medio es la vida de la gente”, dijo.

El mandatario solicitó priorizar la vida de los hondureños antes de cualquier decisión que se pretenda tomar.

“Ambos estamos en la obligación constitucional y también por las leyes secundarias de cuidar la vida de los ciudadanos”, señaló.



Mediante la operación Fuerza Honduras, el gobierno central apoya a 292 municipios con un fondo de 250 millones de lempiras, en una primera fase, quedando establecidos los mecanismos para dar continuidad y que se realizaron en conjunto con la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon).



Las municipalidades deben realizar las liquidaciones de los fondos que son transferidos para la ejecución de Fuerza Honduras I, para continuar con las siguientes fases y garantizar el funcionamiento de los centros de triaje.



El presidente Hernández indicó que ha estado en conversación con los equipos de las secretarías de Finanzas y de Gobernación, Justicia y Descentralización, quienes llevan la relación con los alcaldes, pues 142 alcaldes no han liquidado 120 millones de lempiras. “Yo quiero decirles que este no debe ser un debate político, partidario. Aquí lo que está de por medio es la vida de la gente. No se pueden cerrar triajes”.

“Felicito a 18 alcaldías que liquidaron y ya se les ha pagado la segunda entrega, hay otra cantidad importante, de unas 80 alcaldías, que están en proceso de trámite y esperamos que pronto puedan también recibir otra cantidad adicional a los 250 millones de lempiras”, expuso el gobernante.



Para quienes están pendientes de presentar sus liquidaciones, debido a la falta de recurso humano en las alcaldías para realizar el papeleo, el presidente Hernández anunció que se ha ampliado una fuerza de tarea para auxiliarles, pues reiteró que “no se puede cerrar un triaje en medio de esta pandemia”.



“Tengan la plena seguridad, señores alcaldes y alcaldesas, que estamos para apoyarles a que ustedes apoyen también a su gente”, dijo.



Insistió en que “se trata de la vida de la gente, de la salud de la gente. Por tanto, yo no quiero que de esto se haga un dime que te diré; no se trata de eso, se trata de unir esfuerzos”.

