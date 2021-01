Medidas vigentes en Honduras a partir de este sábado debido a repunte de casos de covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Ante la alta incidencia de casos de covid-19 en Honduras y la saturación hospitalaria, la Secretaría de Seguridad, a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), estableció nuevas medidas de circulación.



En ese sentido, indicaron que se mantiene el toque de queda en el país de 9:00 de la noche a 5:00 de la mañana, pero que esta medida se aplicará estrictamente, por lo que los que circulen fuera de este horario podrán ser requeridos por las autoridades si no tienen la autorización de movilizarse.

Asimismo, indicó que en las ciudades donde la situación lo amerite se procederá con su cierre, así como la ejecución de operativos policiales permanente.



De igual forma se suspende la validez y emisión de salvoconductos a partir de este sábado, por lo que las personas solo podrán movilizarse en el horario autorizado de 5:00 am a 9:00 pm.



Solo las personas autorizadas en el PCM - los trabajadores de primera línea, medios de comunicación y transporte de carga pesada- podrán circular fuera del horario establecido.



Además, se mantiene vigente para la banca, supermercados, centros comerciales y comercios que no deben de superar el 50% de la capacidad en sus instalaciones.

La Policía Nacional insta a la población a respetar las medidas, así como a la prudencia y evitar riesgos innecesarios para evitar un contagio por el coronavirus.

Contagios en la primera línea

Permanecer en la batalla genera colaterales y en los diez meses de crisis sanitaria, 5,714 médicos, policías, militares, bomberos, miembros del 911 y Cruz Roja han resultado contagiados de covid-19.



Al tomar el acumulado de 31,571 casos en el Distrito Central, el personal de estas entidades representa el 18 por ciento de contagios del municipio.



Los más golpeados durante el desarrollo de sus actividades están en el sector salud.



Además de utilizar incómodos trajes de bioseguridad durante extenuantes jornadas laborales, el virus logró invadir y arrebatar la vida de varios protectores de la salud.