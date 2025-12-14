Cardenal Rodríguez llama a mantener la fe en medio de la duda

Tegucigalpa, Honduras.-El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, durante su homilía de este domingo, reflexionó sobre la fe, la duda y el sufrimiento humano, al señalar que en muchos momentos las personas le cuestionan a Dios cuando las respuestas no llegan como se esperan.

“Cuando Dios no actúa como imaginamos, cuando no quita los sufrimientos, cuando no responde rápido, cuando no cambia la situación, surgen preguntas”, expresó durante su mensaje.

En su homilía, el cardenal destacó que la liturgia invita a reconocer una dimensión profundamente humana de la fe, donde la confianza puede coexistir con la incertidumbre.