Cardenal Rodríguez llama a mantener la fe en medio de la duda

Tegucigalpa, Honduras.-El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, durante su homilía de este domingo, reflexionó sobre la fe, la duda y el sufrimiento humano, al señalar que en muchos momentos las personas le cuestionan a Dios cuando las respuestas no llegan como se esperan.
“Cuando Dios no actúa como imaginamos, cuando no quita los sufrimientos, cuando no responde rápido, cuando no cambia la situación, surgen preguntas”, expresó durante su mensaje.
En su homilía, el cardenal destacó que la liturgia invita a reconocer una dimensión profundamente humana de la fe, donde la confianza puede coexistir con la incertidumbre.
“La liturgia de hoy nos enseña algo muy humano, muy real: se puede creer, claro, se puede esperar, claro, pero al mismo tiempo se pueden sentir dudas y oscuridad”, afirmó.
Rodríguez subrayó que la duda no debe entenderse como una falta de fe, sino como una oportunidad para acercarse a Dios. “Lo importante no es no dudar nunca, lo importante es que llevemos nuestra duda al Señor Jesús, como lo hizo Juan el Bautista”, señaló, al hacer un llamado a mantener el diálogo espiritual, incluso en los momentos de mayor dificultad.
Durante su intervención, el cardenal también aprovechó para agradecer la solidaridad del pueblo hondureño con la jornada de ayuda a la Teletón, que logró alcanzar su meta gracias al apoyo masivo. “Quiero aprovechar para darle las gracias a todo este pueblo hondureño que se volcó para ayudar a la Teletón que alcanzó la meta”.
Rodríguez resaltó que la verdadera fe se expresa a través de acciones concretas de amor y compromiso con los demás. “El amor verdadero no se demuestra con palabras bonitas, sino con hechos concretos”, concluyó, destacando el valor de la solidaridad como una expresión viva del mensaje cristiano.