  1. Inicio
  2. · Honduras

Cardenal Rodríguez llama a mantener la fe en medio de la duda

El cardenal Rodríguez reflexionó sobre la fe en medio del sufrimiento y la duda durante la liturgia de este domingo

  • Actualizado: 14 de diciembre de 2025 a las 12:57
Cardenal Rodríguez llama a mantener la fe en medio de la duda

El cardenal brindó un mensaje de fe este domingo en la homilía.

 Foto: Captura de video

Tegucigalpa, Honduras.-El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, durante su homilía de este domingo, reflexionó sobre la fe, la duda y el sufrimiento humano, al señalar que en muchos momentos las personas le cuestionan a Dios cuando las respuestas no llegan como se esperan.

“Cuando Dios no actúa como imaginamos, cuando no quita los sufrimientos, cuando no responde rápido, cuando no cambia la situación, surgen preguntas”, expresó durante su mensaje.

En su homilía, el cardenal destacó que la liturgia invita a reconocer una dimensión profundamente humana de la fe, donde la confianza puede coexistir con la incertidumbre.

CCIT: Proceso electoral debe resolverse por vía legal establecida

“La liturgia de hoy nos enseña algo muy humano, muy real: se puede creer, claro, se puede esperar, claro, pero al mismo tiempo se pueden sentir dudas y oscuridad”, afirmó.

Rodríguez subrayó que la duda no debe entenderse como una falta de fe, sino como una oportunidad para acercarse a Dios. “Lo importante no es no dudar nunca, lo importante es que llevemos nuestra duda al Señor Jesús, como lo hizo Juan el Bautista”, señaló, al hacer un llamado a mantener el diálogo espiritual, incluso en los momentos de mayor dificultad.

Nasry Asfura promete donar su salario presidencial a la Teletón si llega a la Presidencia

Durante su intervención, el cardenal también aprovechó para agradecer la solidaridad del pueblo hondureño con la jornada de ayuda a la Teletón, que logró alcanzar su meta gracias al apoyo masivo. “Quiero aprovechar para darle las gracias a todo este pueblo hondureño que se volcó para ayudar a la Teletón que alcanzó la meta”.

Rodríguez resaltó que la verdadera fe se expresa a través de acciones concretas de amor y compromiso con los demás. “El amor verdadero no se demuestra con palabras bonitas, sino con hechos concretos”, concluyó, destacando el valor de la solidaridad como una expresión viva del mensaje cristiano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias