Roberto Contreras denuncia que no acreditaron a las personas que ellos mandaron para escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, cuestionó este domingo 14 de diciembre la conformación del personal asignado al escrutinio especial y señaló que existen personas sin el entrenamiento correspondiente. “Las personas que están poniendo en ese escrutinio no tienen ningún entrenamiento en lo que es gente a mesas”, afirmó en HCH. Contreras indicó que se está realizando una verificación con base en los registros electorales. “No tengo idea cómo se ha infiltrado esto, pero lo más importante aquí es hablar con pruebas, y eso es lo que estamos haciendo ahorita, verificando el censo del 9 de marzo, que fueron las elecciones internas, y también las elecciones del 30 de noviembre”, expresó.

Añadió que quienes participen en el escrutinio deben pertenecer al partido. “Definitivamente, tienen que ser militantes de nuestro Partido Liberal, y no de Libertad y Refundación, y no del Partido Nacional”. El dirigente liberal anunció la convocatoria a una sesión del pleno del CCEPL. “El día de mañana convoqué a sesión al pleno del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, a las 11:00 de la mañana en Tegucigalpa”, señaló. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Asimismo, confirmó la presencia del candidato presidencial. “Estará el candidato, el ingeniero Salvador Nasralla, con el cual vamos a hablar sobre las posiciones y revisar también este tipo de personas que se están poniendo”. Contreras también cuestionó el alcance del escrutinio especial, pues argumenta que no solo debe ser a nivel presidencial. “Algo que no nos parece tampoco es por qué razón solo va a ser escrutinio especial a nivel presidencial. ¿Por qué?”, planteó.