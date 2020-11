Sayda Martínez: “aunque estuvimos con el agua hasta el cuello pudimos salir”

CORTÉS, HONDURAS.- El primer golpe lo recibió por la pandemia, tras la llegada del covid-19 Sayda Martínez se sumó a la lista de desempleados. Meses después Eta e Iota siguen poniendo a prueba su temple.



En dos ocasiones tuvo que abandonar su hogar en La Planeta, durante horas permaneció en el bulevar de La Lima soportando las inclemencias del tiempo y pensando en proteger la vida de sus cuatro hijos.



“El viento nos llevó la champita, con eso nos vimos obligados a salir de ese lugar”, recordó mientras expresaba sentirse afortunada porque en el lugar donde soportaron los embates del clima varias ramas y árboles cedieron.

“Si nos hubiéramos quedado ahí nos aplastan los árboles”, mencionó.



Aunque por los momentos está desempleada, su esposo trabaja y es el sustento del hogar después que las embravecidas aguas del río Chamelecón arrasaran con su patrimonio de toda una vida.



Sin trabajo, y con cuatro bocas que alimentar junto a su esposo “se hacen un nudo” para salir adelante y buscar ingresos ya que ahora hay un alquiler.

“Queremos limpiar nuestra casa, no digo que no necesite ayuda, pero hay otras personas que sufrieron más ya que perdieron seres queridos con las inundaciones”, pronunció.



En ese sentido, la dama aconsejó a todos los damnificados no darse por vencidos y pensar en que lo más importante en estos momentos de prueba es la unión y perseverancia.



“Estuvimos con el agua hasta el cuello, pero sabemos que podemos salir, ahorita pagamos un apartamento pero vamos a regresar a casa".