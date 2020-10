TSC confirma que Axel López plagió información sobre hospitales

Fernando Maldonado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Nuevas evidencias dejan al descubierto que la compra de los siete hospitales móviles e insumos de bioseguridad, ejecutadas por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), están salpicadas por actos de corrupción.

En su último informe, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectó una serie de indicios de responsabilidad penal de parte de las autoridades de Invest-H, por lo que fue remitido al Ministerio Público (MP), para ser judicializado ante los tribunales.

Revela que Invest-H desembolsó más de 1,504 millones de lempiras en la compra de los hospitales, mascarillas, ventiladores mecánicos y otros insumos de bioseguridad.

Entre los hallazgos figuran que la empresa estadounidense Elmed Medical Systems, propiedad del guatemalteco Axel López, plagió documentos y fotografías a dos empresas turcas y una de origen desconocido, para vender los hospitales móviles a Honduras.

Segundo informe El Tribunal Superior de Cuentas presentó el segundo informe de auditoría ejecutada a las compras hechas por Inversión Estratégica de Honduras durante la emergencia sanitaria del covid-19. El informe devela una serie de irregularidades que evidencian el mal manejo de los fondos por parte del exdirector de Invest-H, Marco Bográn.

“Verificamos que en el documento de oferta que presentó la empresa Elmed Medical Systems dba Hospitalesmoviles.com, se incluyeron fotografías de instalaciones hospitalarias móviles que pertenecen a las compañías Turmaks Health Care Mobile Solutions y SDI Global LLC, ambas con sede en Turquía”.

De igual manera, la empresa de López presentó las especificaciones técnicas de módulos hospitalarios ya instalados de una de estas empresas.

Las empresas a las que plagió la información y fotografías el chapín se dedican al rubro de la construcción de hospitales móviles, similares a los adquiridos por Marco Bográn a Elmed Medical Systems.

Los auditores no encontraron ninguna evidencia de alguna relación comercial legalmente establecida entre estas empresas y el proveedor (Axel López), que le permitiera presentar documentación de ellos en su oferta, señala el informe.

Con este plagio, según los auditores queda en evidencia que la empresa Elmed Medical Systems u HospitalesMóviles.com no contaba con experiencia que demostrar, por tanto recurrió de forma indebida al uso de información que no le pertenece para lograr una venta con él, de igual forma no se presentó evidencia que demuestre que las patentes de los hospitales ofrecidos estén registrados a su favor.

El informe cuestiona que “la empresa Elmed Medical System.com a pesar de haber presentado indebidamente como documentos de su oferta información perteneciente a Turmaks Health Care y SDI Global LLC, subcontrató a la compañía Vertisa Cevre Teknolojileri (que nunca figuró como empresa asociada) como ensamblador de los módulos hospitalarios, quien al igual que su contratante no ha demostrado experiencia en el rubro”.

Además, Axel López incluyó otras imágenes y fotografías de otra empresa desconocida, que no fue identificada por el TSC.

Ventiladores

Las irregularidades se extendieron hasta la adquisición de 440 ventiladores mecánicos.

Los auditores identificaron que se pagó por anticipado el 75 y 80 por ciento de la compra de 350 ventiladores, sin ningún tipo de garantía y cuyo valor ascendió a los 216.9 millones de lempiras.

Hasta la fecha, los ventiladores no han sido entregados por los proveedores, a pesar de que en las condiciones de compras se especifican los tiempos de entrega los cuales no se cumplieron en la tercera semana de junio y el 24 de julio.

El dinero se desembolsó el del 26 de marzo y 9 de abril.

Sobre el proveedor identificado como Dimex Médica, a quien se le pagaron 786,030.00 dólares, por concepto del 80 por ciento de anticipo por la adquisición de 150 ventiladores mecánicos, las entregas no se realizaron conforme a las condiciones pactadas.

Asimismo, se erogaron 4,972,500.00 dólares, correspondiente a un 75 por ciento de anticipo al proveedor Grupo Técnico, S. de R. L. por la adquisición de 200 ventiladores mecánicos, quien se comprometió a entregar el equipo en la tercera semana del mes de junio de 2020, solicitó prórroga, pero a la fecha ha incumplido.

“Invest-H ha puesto en precario el sistema nacional de salud, al no contar de manera oportuna con 350 ventiladores mecánicos, indispensables para atender a pacientes afectados con el virus covid-19 y que por lo avanzado de su situación deben ser ingresados a Unidades de Cuidados Intensivos de los diferentes centros hospitalarios del país”, señala la auditoría.

El TSC instó al Estado a recuperar los 8.7 millones de dólares, ya sea exigiendo la entrega del equipo pagado para ponerlo al servicio inmediato de la Secretaría de Salud o la devolución monetaria del valor pagado más los cargos que este proceso conlleve.

Asimismo, se realizó otro anticipo del 80 por ciento a Dimex Médica S. A. de C. V., por 1,857,600.00 lempiras, para la compra de 90 ventiladores mecánicos, quien según orden de compra N° 021-2020, del 9 de abril de 2020, se comprometió a entregar el producto ofrecido en la última semana de junio de 2020, pero fueron entregados hasta el 24 de julio.

Pruebas PCR

Fue objeto de investigación el proceso de compra de 250,000 pruebas para covid-19, que se dañaron por mal manejo.

Las pruebas tuvieron un costo de 1,875,000.00 dólares y se compraron a la compañía Bioneer Corporation de Corea del Sur, que más costos de envío suma un total de 1,932,550.00 dólares, que fueron desembolsados en un solo pago.

Según los auditores, “no hay evidencia que se haya negociado los precios con otros proveedores para obtener las condiciones más ventajosas para el Estado, Invest-H se limitó únicamente a realizar la compra con referencia de un solo proveedor”.

Las 250,000 pruebas para detección del virus covid-19 se dañaron por falta de cuidado en la cadena de frío, porque fueron al menos cien mil que fueron recibidas por Invest-H con temperaturas mayores a los -20 grados centígrados, temperatura mínima en la que se debían mantener, según el proveedor.

El resto aún se mantienen en custodia de DHL sin que Invest-H las haya recibido.

Los 150,000 kits restantes, ya pagados por el Estado, llegaron al país en fechas 21 y 28 de abril de 2020, cuatro días después de lo convenido por medio de la empresa DHL.

Invest-H realizó gestiones de reclamo ante el proveedor Bioneer Corporation, para la reposición de 150,000 pruebas, obteniendo como resultado que el proveedor ofreció, como acto de buena fe, reponerlas a un costo de dos dólares cada una. Originalmente el valor era de 7.50 dólares, más el transporte y el seguro.

Mascarillas

Los autoridades verificaron la compra de mascarillas a un precio mayor que otro ofertado a Invest-H.

Además, detectó que Bográn otorgó un anticipo del 40 por ciento a un proveedor que renunció brindar el insumo, devolviendo el dinero extemporáneamente sin costos financieros a favor del Estado.

“Invest-H negligentemente no se aseguró de incluir las condiciones que debían proteger al Estado, dejándolo en una situación de indefensión ante un eventual reclamo”, reprocha el informe.

El documento indica que Invest-H compró 150,000 mascarillas a Access Telecom a un precio unitario de 116.32 lempiras, siendo la que ofertó el precio más alto, en comparación a lo ofertado por GYT, que ofreció cada mascarilla a L 107.25.

El TSC reconfirmó que Bográn pagó indebidamente un 40 por ciento de anticipo a GyT por más de 20 millones de lempiras y que es superior a los Lineamientos de Adquisiciones para la MCC (Corporación Desafío del Milenio).

Entre otros hallazgos, el TSC reconfirmó que Marco Bográn le otorgó a una empresa de su tío un contrato de supervisión de 1.2 millones de lempiras.

Este caso fue judicializado recientemente por el MP, y se está a la espera de la audiencia inicial.

+“Bioneer tuvo a bien colaborar con el país y asumir el costo”

Asimismo, el TSC encontró una falta de involucramiento del Consejo Directivo de Invest-H para decidir como última instancia lo relacionado con compras y contrataciones realizadas por la Dirección Ejecutiva de esa institución.

“El Consejo Directivo debió haber tomado acciones desde el día de publicación del Decreto Legislativo 31-2020 de fecha 13 de marzo de 2020, al conocer que los procesos de compra estaban en desarrollo, ya que eran públicos; debió convocar a sesión extraordinaria tal como lo manda el Reglamento de la Ley de la Cuenta del Desafío del Milenio con el fin de cuestionar al Director Ejecutivo y reorientar sus acciones con relación a las compras que estaba realizando al margen de su máxima autoridad”, señala el documento.